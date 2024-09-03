Навсегда 21: в Харькове погиб медик, который попал под российский обстрел

Российские войска продолжают ежедневно наносить удары по Харькову. В больнице умер еще один пострадавший в результате вражеских обстрелов.

Глава ОВА Харькова Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Харькова в больнице погиб фельдшер экстренной медицинской помощи. Ему был всего 21 год.

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Что известно о погибшем медике

К сожалению, один пострадавший в результате вражеских ударов по Харькову умер в больнице,

– сообщил Синегубов.

Он добавил, что жертвой оккупантов стал 21-летний фельдшер экстренной медицинской помощи. В Харьковской областной прокуратуре добавили, что он умер в результате массированного российского удара по Харькову 1 сентября.

Впоследствии городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что погиб Юрко Евгений, который учился на пятом курсе медуниверситета. 1 сентября он попал повторный обстрел оккупантов. В больницу парень попал в тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь.



"Сочувствую всем родным и близким парня. Верю, что наш враг ответит за эту прерванную жизнь, как и за тысячи жизней других невинно убитых украинцев", – написал Терехов.

