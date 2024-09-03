Глава ОВА Харкова Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу Харкова у лікарні загинув фельдшер екстреної медичної допомоги. Йому був всього 21 рік.

Дивіться також Воюють з басейнами та аудиторіями: з'явилися фото наслідки обстрілу харківського вишу

Що відомо про загиблого медика

На жаль, один постраждалий внаслідок ворожих ударів по Харкову помер у лікарні,

– повідомив Синєгубов.

Він додав, що жертвою окупантів став 21-річний фельдшер екстреної медичної допомоги. У Харківській обласній прокуратурі додали, що він помер внаслідок масованого російського удару по Харкову 1 вересня.

Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що загинув Юрко Євген, який навчався на п'ятому курсі медуніверситету. 1 вересня він потрапив повторний обстріл окупантів. До лікарні хлопець потрапив у важкому стані. Лікарі робили усе можливе, щоб врятувати його життя.



"Співчуваю усім рідним та близьким хлопця. Вірю, що наш ворог відповість за це перерване життя, як і за тисячі життів інших безневинно вбитих українців", – написав Терехов.

