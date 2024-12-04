Замучили в плену: Россия вернула тело мэра Днепрорудного Евгения Матвеева

Россия вернула тело Днепрорудненского городского головы Евгения Матвеева, которого замучили в плену.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Запорожскую областную военную администрацию.

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В российском плену погиб мэр Днепрорудного Евгений Матвеев

В Запорожской ОВА утром 4 декабря сообщили, что страна-агрессор вернула тело Днепрорудненского городского головы Евгения Матвеева, которого замучили в плену.

Жил, работал и погиб от рук оккупантов несломленным. 2 года и 8 месяцев городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев находился в российском плену,

– говорится в сообщении.

Во время последнего обмена его тело передали Украине.

В ОВА вспомнили, что община трижды избирала Евгения Матвеева городским головой Днепрорудного. На этой должности он и встретил полномасштабное вторжение России в Украину.

Еще 13 марта 2022 года Евгению Матвееву сообщили по телефону о задержке российскими захватчиками автобуса с работниками очередной смены Запорожского железорудного комбината на блокпосту. Мэр города не испугался и выехал на место происшествия.

"Горняков отпустили, а городской голова попал в лапы захватчиков. Дальнейшая его судьба до последнего времени была неизвестна", – указали в ОВА.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким Евгения Матвеева. Вечная память!