В ISW раскрыли ложь Пригожина: хочет скрыть реальные цели в Бахмуте

Российские оккупанты уже несколько месяцев штурмуют Бахмут, но им так и не удается взять город. Чтобы оправдать свои позорные неудачи, основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что шахты вокруг Бахмута и Соледара якобы имеют "уникальные и исторические защитные сооружения", которые действуют как "сеть подземных городов".

Как заявили специалисты американского Института изучения войны, эти утверждения ошибочны.

Важно ВСУ отстояли Соледар, туда опрокинули резервы, – военный эксперт Жданов

По мнению аналитиков, заявления Пригожина, вероятно, являются попыткой объяснить медленный темп продвижения "Вагнера" вокруг Бахмута, а также подчеркнуть важность установления контроля над территорией.

В заявления Пригожина никто не верит

Бывший российский офицер и блогер подверг критике Пригожина и российских командиров, заявив, что все знали о существовании этих шахт при разработке плана наступления, и отверг утверждение о наличии в этом районе исторических защитных сооружений.

Блогер отметил, что даже если войска захватят Соледар, Пригожин и российские военные проиграют стратегически из-за того, что бросят свои лучшие силы в бой на истощение.

Что происходит в Бахмуте

На 8 января стало известно, что в районе Бахмута Донецкой области происходит ротация оккупационного войска. Да, вагнеровцев заменили кадровыми подразделениями российских захватчиков. Вместо этого вагнеровцев перебрасывают в район Соледара, также на Донетчине, а также отправляют на доукомплектацию.

Российские военные не оставляют попыток взять под контроль всю Донецкую область. И на, по словам военного эксперта Олега Жданова, у них есть ряд причин. В частности у Пригожина есть свои интересы на соляные шахты и известняк.

Ранее в Белом доме заявили, что Пригожин заинтересован в том, чтобы взять под контроль месторождения в районе Бахмута. В частности соляные и гипсовые шахты.