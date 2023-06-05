Россиян на россиян менять не будем, – Пригожин ответил на предложение "Свободы России"

В России продолжаются междоусобия среди военизационных группировок. Так, легион "Свобода России" предложил главарю вагнеровцев обменять пленных россиян с Белгородщины на пленного командира 72 мотострелковой бригады.

Российские СМИ опубликовали реакцию Евгения Пригожина на это предложение. Владелец террористической организации уверяет, что его боевики не брали в плен Романа Веневитина, а задержали его, передает 24 Канал.

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Ответ Пригожина

Подполковник 72-й бригады, его не пленили. Он был задержан и передан для проведения следственных действий. Ну и конечно, никого из россиян в обмен на россиян мы отдавать не готовы,

– сказал Пригожин.

Кроме того, он заявил, что за украинской стороной якобы есть "небольшой должок" по количеству обменных пленных. Он пообещал, что вагнеровцы "попробуют о нем напомнить".

Напомним, что вагнеровцы пленили командира 72 мотострелковой бригады вооруженных сил России Романа Веневитина. Боевики говорят, что подполковник обстрелял их машину и миновал пути отступления из Бахмута.

Не можем не вспомнить о знаменитом плане Путина о "Киеве за три дня". Теперь же в России россияне призывают россиян менять россиян на россиян.

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