Вагнеровцы могут ограбить и "Газпром", и "Сбербанк", – Пионтковский об амбициях Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин усиливает свою политическую деятельность. Это связано, в частности, с его новыми заявлениями о необходимости завершать так называемую "СВО".

Популярность Пригожина в политических кругах растет, но это не дает ему гарантии на предстоящих выборах. Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – публицист из Вашингтона.

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"Россия уже проиграла"

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин бурно отреагировал на договоренность Украины о сотрудничестве с NSPA, закупочным агентством НАТО, о поставках вооружения.

Это серьезное и благоприятное решение для Украины. Но оно не является новым открытием по продаже и поставкам оружия. Пригожин по-прежнему заговорил о проигрыше России в войне,

– отметил Андрей Пионтковский.

Недавно он заявил, что необходимо "поставить точку" в так называемой "СВО", закрепиться на оккупированных территориях и предоставить это россиянам как победу.

По мнению Пионтковского, Пригожин, как и всех, кто причастен к войне в Украине, понимают, что Россия уже проиграла.

"Пригожин сейчас играет в какую-то политическую игру постпутинской, послевоенной России. Он же не только рассказывает, что они уже проиграли, он и виновных называет. Мол, ему не дают ни оружия, ни боеприпасов в Бахмут, можно потерпеть поражение. А виноваты "предатели в Генштабе", – рассказал публицист.

Подобные тезисы он будет повторять и после войны в Украине.

Андрей Пионтковский о намерениях Евгения Пригожина: смотреть видео

Варианты окончания войны

Поражение России в войне с большой вероятностью ознаменуется уходом Владимира Путина и его приспешников от власти.

Бесхозяйными остается триллионная собственность, которую контролирует государство. В России на самом деле нет частной собственности. Пригожин со своими заключенными с удовольствием ограбят и "Газпром", и "Сбербанк". Вот Пригожин и живет в новой реальности,

– заявил Пионтковский.

Более того, в американском Институте изучения войны сообщили, что у Пригожина появился "покровитель" из Минобороны, и вместе они выступают за заморозку войны в Украине.

"Окончание войны в их понимании – это сохранение за собой значительных территорий Украины. Это вариант, который часто повторяют в "левой" американской прессе и кремлевские пропагандисты", – отметил публицист.

По мнению Пионтковского, есть два возможных результата предстоящей операции:

уничтожение Крымского моста, что приведет к окружению русской группировки в котел;

что приведет к окружению русской группировки в котел; частичный успех украинской армии и передвижение линии столкновения на 20-30 километров в пользу Украины и заморозки конфликта.

О последнем варианте сейчас мечтает российский диктатор и пытается его достичь с помощью Си Цзиньпина и Еммануеля Макрона. Впрочем, окончание войны зависит от успеха Вооруженных Сил Украины и западных поставок оружия.

Под угрозой не только политическое будущее Пригожина

Известность Пригожина растет в российском политикуме. В ISW отметили, что Пригожин, пойдя на сотрудничество с минобороны, хочет вернуть себе возможность наращивать силы и расширить политические перспективы накануне парламентских и президентских выборов в России.

Если честно, я вижу будущее Пригожина не как политического деятеля, а как трупа. Сколько у него не было бы поклонников, у него есть очень много врагов в том же военном ведомстве. Шойгу и Герасимов никогда не забудут, как пригожинские боевики расстреливали их портреты. Конфликт не исчез,

– подчеркнул Пионтковский.

Политическая деятельность Евгения Пригожина усилилась после поражения россиян под Киевом, Сумами и Черниговом. В течение года основатель ППК "Вагнера" обвинял генералов и клеймил их "изменниками". В конце концов военной верхушке это надоело, поэтому в январе состоялась их встреча с Путиным.

"Я ее называю "мини-военным переворотом". Там генералы заставили снять Суровикина и вернуть Герасимова к фактическому управлению армией. Путин пошел им навстречу, но вместе с тем оставил Пригожина возле себя", – отметил публицист.

По его словам, в послевоенной России проблемы будут решаться не выборами, а жесткими разборками на разных уровнях.

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