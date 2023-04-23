Популярність Пригожина у політичних колах зростає, але це аж ніяк не дає йому гарантії на майбутніх виборах. Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – публіцист із Вашингтона.

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"Росія уже програла"

Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин бурхливо відреагував на домовленість України про співпрацю з із NSPA, закупівельною агенцією НАТО, про поставки озброєння.

Це серйозне та сприятливе рішення для України. Але воно не є новим відкриттям стосовно продажу та поставок зброї. Пригожин і раніше заговорив про програш Росії у війні,

– зазначив Андрій Піонтковський.

Нещодавно він заявив, що необхідно "поставити крапку" у так званій "СВО", закріпитися на вже окупованих територіях і подати це росіянам як перемогу.

На думку Піонтковського, Пригожин, як і всіх, хто дотичні до війни в України, розуміють, що Росія уже програла.

"Пригожин зараз грає в якусь політичну гру постпутінської, повоєнної Росії. Він же не лише розповідає, що вони вже програли, він і винних називає. Мовляв, йому не дають ні зброї, ні боєприпасів у Бахмут, можна зазнати поразки. А винними є "зрадники в Генштабі", – розповів публіцист.

Подібні тези він повторюватиме і після закінчення війни в Україні.

Андрій Піонтковський про наміри Євгєнія Пригожина: дивитись відео

Варіанти закінчення війни

Поразка Росії у війні з великою ймовірністю є відходом Владіміра Путіна та його поплічників від влади.

Безхазяйними залишається трильйонна власність, яку контролює держава. В Росії ж насправді немає приватної власності. Пригожин зі своїми ув'язненими з задоволенням пограбують і "Газпром", і "Сбербанк". Ось Пригожин і живе в новій реальності,

– заявив Піонтковський.

Щобільше, в американському Інституті вивчення війни повідомили, що у Пригожина з'явився "покровитель" з Міноборони, і разом вони виступають за замороження війни в Україні.

"Закінчення війни в їхньому розумінні – це збереження за собою значних територій України. Це варіант, який часто повторюють в "лівій" американській пресі та кремлівські пропагандисти", – зауважив публіцист.

На думку Піонтковського, є два можливі результати майбутньої операції:

знищення Кримського мосту, що призведе до оточення російського угруповання в котел;

що призведе до оточення російського угруповання в котел; частковий успіх української армії та пересування лінії зіткнення на 20 – 30 кілометрів на користь України та замороження конфлікту.

Про останній варіант зараз мріє російський диктатор і намагається його досягнути з допомогою Сі Цзіньпіна та Еммануеля Макрона. Втім, закінчення війни залежить від успіху Збройних Сил України та західних поставок зброї.

Під загрозою не лише політичне майбутнє Пригожина

Популярність Пригожина зростає у російському політикумі. В ISW зазначили, що Пригожин, пішовши на співпрацю з міноборони, хоче повернути собі можливість нарощувати сили та розширити політичні перспективи напередодні парламентських і президентських виборів у Росії.

Якщо чесно, я бачу майбутнє Пригожина не як політичного діяча, а як трупа. Скільки у нього не було б прихильників, у нього є дуже багато ворогів у тому ж воєнному відомстві. Шойгу та Герасимов ніколи не забудуть, як пригожинські бойовики розстрілювали їхні портрети. Конфлікт не зник,

– наголосив Піонтковський.

Політична діяльність Євгєнія Пригожина посилилась після поразки росіян під Києвом, Сумами та Чернігові. Впродовж року засновник ПВК "Вагнера" звинувачував генералів та таврував їх "зрадниками". Зрештою, військовій верхівці це набридло, тому в січні відбулась їхня зустріч з Путіним.

"Я її називаю "мінівоєнним переворотом". Там генерали змусили зняти Суровікіна та повернути Герасимова до фактичного керування армією. Путін пішов їм назустріч, але водночас залишив Пригожина біля себе", – зазначив публіцист.

За його словами, у післявоєнній Росії проблеми вирішуватимуться не виборами, а жорсткими розбірками на різних рівнях.

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