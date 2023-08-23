Не прибавило баллов Путину: почему диктатор отпустил целого Пригожина в Африку

После своего неудачного мятежа, глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин должен был находиться в Беларуси. Однако главаря наемников заметили в Африке – оттуда он записал видео. Но вероятнее всего, за ним стоят достаточно влиятельные мощные центры, если Путин его туда отпустил.

Такое мнение 24 Каналу выразил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что еще не вечер. Отметим, что "повар Путина" в своем видео заявил, что его наемники делают Россию "еще большей".

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"Говорят, месть должна быть холодной. Но трудно сказать, как это произошло. Точно понятно, что подобный сценарий ничего не добавил Путину", – считает Рыбачук.

Глава аналитическо-адвокационной организации добавил, что в последнее время слышно о том, что силовики, ФСБ развернули кампанию с требованиями "отжать" от руководства вооруженных сил страны-агрессора руководителя вражеского генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Многие аналитики отмечали, что Пригожин не мог бы вести себя настолько нагло, если бы он не чувствовал за собой серьезную поддержку не персоналий, а отдельных институтов,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Ряд аналитиков намекали на ФСБ, секретаря Совбеза страны-агрессора и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. А также – других "ветеранов" российской спецслужбы.

"Возможно, это объясняет то, что он до сих пор жив", – предположил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий".

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