Зеки заканчиваются очень быстро: мясник Пригожин получил в подчинение чмобиков-смертников

Захват Бахмута настолько важен для руководителя группы "Вагнера" Евгения Пригожина и самого кремлевского диктатора, что ради него уже положили множество жизней россиян. Общие потери захватчиков в этом направлении уже давно перевалили за 5 тысяч человек.

Впрочем, российское войско не собирается останавливаться на этом, поскольку Пригожин, фактически руководящий атаками на Бахмут, решил выполнить свое обещание захватить город любой ценой. Все ради того, чтобы добавить себе политические бонусы и продвинуться в направлении захвата кресла главы минобороны России.

Смотрите также В очереди в ад: почему все предводители коллаборантов в Украине обречены на смерть

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, поскольку многомесячные попытки взять город в лобовых атаках оказались бесполезными, Пригожин получил от Путина подарок – усиление наемников-зеков частично мобилизованным "мясом".

Показательное избиение до смерти – норма для вагнеровцев

Судя по всему, владелец частной армии пользуется чрезвычайным доверием бункерного старика. Поскольку тот в середине ноября пересек условную "красную линию" и согласился передать в подчинение Пригожина "могилизированных" россиян.

Ранее подобные просьбы, поступавшие от руководителя вагнеровцев, Путин игнорировал. Существовало четкое распределение между разными кремлевскими кланами: Шойгу и компания управляют исключительно армейскими группировками, а Пригожин – наемниками и заключенными.

При этом группа "Вагнера" имела безлимит на получение какого-либо тяжелого вооружения – от танков до самолетов. Частная группировка убийц создавалась для предотвращения армейского бунта. При этом на фронте вагнеровцы должны действовать исключительно отдельно от личного состава ВС России.

Именно таким образом сумасшедший диктатор достигал определенного баланса: обе преступные группировки действовали в пользу достижения военно-политических целей, однако в случае чего они защищали бы его друг от друга.

Впрочем, в какой-то момент амбиции Пригожина начали выходить из-под контроля Путина. Первый позволил себе открыто атаковать своих соперников и вступил в открытую борьбу за должность министра обороны с целью захватить российский престол.

Пригожин понял, что общественная поддержка Шойгу и российского генералитета постоянно уменьшается на фоне военных провалов, поэтому для усиления своих политических позиций он должен демонстрировать победы. Поскольку судьба зэков россиян вообще не волнует, а количество заключенных в стране-агрессоре дает возможность безлимитно набирать в войско личный состав, Пригожин с самого начала безжалостно гонял их на убой в лобовые атаки. Схема была очень проста: если бойцы ВСУ ликвидировали сотню отпущенных из-за решетки заключенных, но отступили на метр, на место погибших сразу же привозили еще 150–200 человек. Не считаясь с потерями, "повар Путина" положил под Бахмутом не менее 3 тысяч зэков и две тысячи наемников, боевиков Донбасса и местных мобилизованных. Однако в ноябре он столкнулся с несколькими серьезными проблемами.

Тем временем В Крыму нашли тело 16-летней девушки, которая перед исчезновением могла видеться с вагнеровцем

Во-первых, качество и мотивированность заключенных упали фактически до нулевой отметки. Среди отправленных на смерть преступников становилось все больше тех, кто решил использовать попадание в зону боевых действий как способ бежать на свободу. Кроме того, стало меньше среди них и тех, кто готов отдать свою жизнь за идеи Путина. Многие зэки начали сдаваться в плен. Многие – сбежали.

Так чтобы хоть как-то контролировать свое войско опущенных, Пригожин лично приказал забивать до смерти каждого, кто отказывается выполнять приказы. Для большего устрашения подконтрольные владельцу группы "Вагнера" псевдоСМИ и вообще опубликовали видео с казнью одного из заключенных, побывавшего в украинском плену.

Массовые и показательные казни в отрядах "Вагнера" давно стали нормой для этой группировки. А с недавних пор они распространяются и на "чмобиков", которых Пригожин получил в нарушение существовавшего между башнями Кремля джентльменского договора.

Пригожин захватывает минобороны

Согласно неформальным договоренностям, мобилизованные в состав ВС России должны подчиняться исключительно руководству минобороны, однако правила игры среди кремлевской верхушки изменились.

Обратите внимание Чтобы спасать "трехсотых": в ЧВК "Вагнера" вербуют на войну врачей, обещая заоблачную зарплату

Тот факт, что Пригожин смог выбить для себя доступ к частично мобилизованным для пополнения своих потерь, свидетельствует о том, что Путин очень близок к смене армейского командования, которое стремительно теряет его доверие.

Так что недавно на штурм Бахмута начали отправлять не только "вагнеровцев", но и "чмобиков". Тех же, которые недавно чудом выжили на Херсонщине. При этом Пригожин решил беречь "своих" и показательно отправляет на убой первыми именно мобилизованные.

Никакого успеха подобная тактика, конечно, не приносит. Захватчики без перерыва, волна за волной, идут в наступление по всей линии фронта и погибают. На их место сразу же отправляют других. Так каждый день в украинских степях отдают свою жизнь сотни российских мобилизованных. Ради того, чтобы Пригожин получил место министра, а Путин мог похвастаться захватом очередного разрушенного населенного пункта.