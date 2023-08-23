Второй самолет Пригожина кружил над Москвой, пока первый догорал в Тверской области

Над Тверской областью упал самолет, на борту которого мог находиться Евгений Пригожин. Второй борт, владельцем которого тоже считают вожака вагнеровцев, делал "странные вещи" над российской столицей.

Второй самолет Пригожина делал зигзаги над Москвой и вел себя неестественно. Он тоже, как и разбившийся в Тверской области, вылетел из Подмосковья.

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Делает "странные вещи"

По данным Flightradar, после того, как стало известно, что приватный джет Embraer 600 с бортовым номером RA-02795 разбился, другой вероятный самолет Пригожина начал кружить над Москвой. Очевидно, экипаж самолета был неуверен, стоит ли ему куда-то лететь, когда его "товарищ" догорает в Бологовском районе Тверской области.

Наконец-то уселся

Позже второй бизнес-джет Embraer 600, приписываемый бизнесмену Евгению Пригожину, приземлился в аэропорту "Остафьево", как пишет одно из российских СМИ. Также появилась информация, что самолет мог приземлиться в аэропорту "Внуково".

Пригожин мог быть на борту разбившегося самолета

Все фото, видео и детали падения самолета главаря вагнеровцев Пригожина – в нашем телеграме

Сначала российские СМИ, затем Росавиация и МЧС России подтвердили падение частного джета Embraer 600 с бортовым номером RA-02795. Самолет держал курс из Москвы в Санкт-Петербург. Однако долететь ему не судилось – он упал над Тверской областью.

От самолета ничего не осталось, от экипажа – тоже. Всего погибли 10 человек.

По данным западных СМИ, разбитый самолет принадлежал основателю ЧВК "Вагнер" Пригожину. Сам главарь вагнеровцев тоже числился в списке пассажиров, и вполне мог отправиться "на концерт к Кобзону".

Свидетели инцидента уверяют, что перед тем, как самолет упал, раздались два взрыва. После этого у самолета отвалилось крыло и стабилизатор. Приближенные к "Вагнеру" телеграм-каналы утверждают, что самолет Пригожина был сбит российскими ЗРК С-300.

Лидера вагнеровцев могли "заказать"

Авария самолета Пригожинf могла быть неслучайной. Ведь после печально известного мятежа лидер наемников долгое время пребывал в немилости Путина. Американские лидеры единогласно советовали Пригожину тщательно проверять, что ему дают есть.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в недавнем интервью The War Zone отметил, что российские спецслужбы получили заказ на главу ЧВК "Вагнер".

Пока неизвестно, был ли Пригожин на борту своего самолета. Впрочем, когда нет, вся эта история с самолетом вполне могла быть предупредительным сигналом вагнеровцу – его могут убрать, когда угодно. Он мог уйти "красиво" так, как уже внезапно "шли" все угодившие Кремлю люди.