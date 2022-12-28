Смеются даже свои: Пригожин назвал "прогнозы" Медведева "эротическими фантазиями"
На днях российский политик Дмитрий Медведев опубликовал свои абсурдные "пророчества" на следующий год. После этого на его предсказание отреагировали несколько известных фигур.
Как сообщают, российские СМИ, среди них был и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Он сравнил прогнозы Медведева с "эротическими фантазиями", информирует 24 канал.
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Пригожин не смог остаться в стороне от обсуждений
Да, я ознакомился с "прогнозами" и не могу никак прокомментировать эротические фантазии. Естественно, любая фантазия имеет место. Но мне кажется, что братья Стругацкие в этом лучше меня разбираются,
– сказал основатель ЧВК "Вагнера".
Следует упомянуть, что на предсказание Медведева отреагировал и Илон Маск. Он ответил на твит россиянина достаточно лаконично, написав "эпический тред!".
Что же назвал Илон Маск "эпическим" – неизвестно. Российский политик "предсказывает" тяжелый год с войнами и геополитическими катастрофами для стран Запада, падение экономики, удорожание энергоносителей и президентство в США для Илона Маска.
Впоследствии Маск все же заявил о своей позиции по отношению к российскому политику. Он подчеркнул, что это самые абсурдные прогнозы, которые он когда-либо слышал.
Что же такого наговорил Медведев
Следовательно прогнозу заместителя председателя совета безопасности России в 2023 году может произойти следующее:
- "Повышение цены на нефть до 150 долларов за баррель и цены газа до 5000 долларов за 1 тысячу кубических метров.
- Возвращение Великобритании в Европейский Союз.
- Распад Европейского Союза по возвращении Великобритании и отмене хождения евро как валюты бывшего ЕС.
- Увлечения Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины.
- Создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и др. маргиналов).
- Война между Францией и Четвертым Рейхом. Разделение Европы, включая новый раздел Польши.
- Отделение Северной Ирландии от Королевства Великобритании и Северной Ирландии и присоединение к Республике Ирландия.
- Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Дальнейшая победа Илона Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.
- Перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию.
- Крах Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возврат золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.
Напомним, что военный эксперт Валерий Клочок предположил, что российский политик мог написать свой "прогноз" под действием алкоголя и наркотиков иначе трудно представить, как можно было дойти до таких вещей.