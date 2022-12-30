В Донецке ликвидировали топ-чиновника из Следственного России: "демилитаризовали" во время обстрела

Во временно оккупированном Донецке погиб еще один из руководителей Следственного комитета России. Так что "хороших" российских чиновников стало больше.

Командировка пошла не по плану

Речь о Евгения Рыбакове, он занимал должность замруководителя О гибели россиянина сообщили в самом Следкоме. Он отправился на Донбасс в командировку.

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Там цинично утверждают, что он якобы занимался расследованиями военных преступлений ВСУ. Оккупант погиб "в результате артиллерийских обстрелов" в пятницу 30 декабря.

Детали гибели оккупанта

В частности, в российских телеграмм-каналах предположили, что во время недавнего обстрела гостиницы "Виктория". А еще признают, что после ряда подобных случаев командировок, оккупантам лучше селиться не в гостиницах, а на квартирах или частном секторе.

В Следкоме назвали Рыбакова "настоящим профессионалом своего дела" и одним из лучших своих офицеров. Он "неоднократно награждался", поскольку "отличился" на войне на Северном Кавказе, являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы в России.

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