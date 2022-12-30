В Донецке ликвидировали топ-чиновника из Следственного России: "демилитаризовали" во время обстрела
Во временно оккупированном Донецке погиб еще один из руководителей Следственного комитета России. Так что "хороших" российских чиновников стало больше.
Командировка пошла не по плану
Речь о Евгения Рыбакове, он занимал должность замруководителя О гибели россиянина сообщили в самом Следкоме. Он отправился на Донбасс в командировку.
Внимание В России матери ликвидированного оккупанта вручили пакет с мандаринками и открытку
Там цинично утверждают, что он якобы занимался расследованиями военных преступлений ВСУ. Оккупант погиб "в результате артиллерийских обстрелов" в пятницу 30 декабря.
Детали гибели оккупанта
В частности, в российских телеграмм-каналах предположили, что во время недавнего обстрела гостиницы "Виктория". А еще признают, что после ряда подобных случаев командировок, оккупантам лучше селиться не в гостиницах, а на квартирах или частном секторе.
В Следкоме назвали Рыбакова "настоящим профессионалом своего дела" и одним из лучших своих офицеров. Он "неоднократно награждался", поскольку "отличился" на войне на Северном Кавказе, являлся ветераном боевых действий и ветераном военной службы в России.
ВСУ успешно продолжают "демилитаризацию" россиян
- Предварительно мы сообщали, что Силы обороны ликвидировали руководителя разведки – заместителя начальника штаба по разведке 12 гвардейской отдельной инженерной бригады Центрального военного округа России – Евгения Швалева.
- А до этого успешно уничтожили двух капитанов русской армии: Владимира Дегтяренко и Степана Полетаева.
- По состоянию на 30 декабря потери русской армии составляют 102 250 захватчиков. Только за сутки ВСУ уничтожили 690 кафиров.