Теперь спарринги и соревнования остались в прошлом, а воин вместе со своей ротой защищает Украину. Подробнее его историю рассказывает 24 Канал со ссылкой на Западное оперативно-территориальное объединение НГУ.

Как Евгений "Слон" Позник стал командиром роты?

Когда в феврале 2022 года россияне начали полномасштабное вторжение в Украину, Евгений был за границей. Он имел возможность избежать войны, однако решительно ее отверг – отстоял очереди на границе и вернулся во Львов.

В тот же день поцеловал жену, детей и сказал, что иду на войну. Взял документы и пошел в военкомат. Хотел идти в десантно-штурмовую бригаду, но мест там тогда не было. Поэтому решил вернуться в свою бригаду, где раньше проходил срочную службу,

– рассказывает мужчина.

Боевое крещение он прошел под населенным пунктом Новокалиново в Донецкой области, где оккупанты изо всех сил пытались прорвать позиции защитников. В одном из боев погиб друг и побратим Евгения, поэтому чтобы отомстить за товарища, он настоял, чтобы его отправили на позиции.

Терпение уже оборвалось. Я сел в бус в котором бойцы выезжали на позиции. Ротный спросил, куда я собрался. Ответил, что еду к своим ребятам и буду с ними там работать. Прибыл и как раз началась новая волна штурмов. Я стал на позицию пулеметчика. В течение двух дней "записал" на свой счет 17 ликвидированных оккупантов,

– вспоминает защитник.

К слову, тогда в течение двух дней 10 львовских гвардейцев уничтожили полторы роты вражеских штурмовиков. За эти бои Евгения наградили Золотым крестом главнокомандующего.

Во время контрнаступления 2023 года он командовал бойцами, которые блокировали прорыв россиян к Благодатному в Донецкой области. "Слон" вспоминает, как на его позицию вышло до 20 россиян, расстояние до которых было 25 – 30 метров.

Мы приняли бой. Придавили огнем и заставили их рассеяться. Затем начали зачистку. Один из русских попытался прокрасться к нам. Если бы ему удалось, возможно результаты того боя были бы другими. Он мог нам наделать беды. Но его заметил мой боец с позывным "Май". Я подскочил помочь, и мы отбились,

– продолжает Евгений.

Недавно он вернулся из Покровска. Командир рассказал, как гвардейцы встретили наступление десанта противника на бронетехнике.

Было три часа дня. Я прошелся по позициям. Вдруг пропала связь. Рации онемели. Не работало ничего. Мы поняли, что вероятно врагу удалось как-то подавить все сети, а значит будет штурм. Выхожу из блиндажа и вижу, что в нашу сторону летят вражеские БМП с десантом... Мы встретили их огнем. Бой длился два часа. Только на одной из наших позиций положили 70 оккупантов,

– делится "Слон".

Организаторские способности и лидерские качества мужчины заметило командование, и теперь Евгений получил офицерское звание и стал командиром роты. "Силы ему добавляет мысль о жене и детях, которые за него переживают, молятся и чрезвычайно гордятся мужеством отважного папы", – говорится в сообщении.

