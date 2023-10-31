Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он заметил, что Путин неоднократно разжигал антисемитизм и высказывался против евреев.

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Погромы продолжатся

Михаил Шейтельман считает, что антиизраильские протесты начались именно на Кавказе, потому что там больше всего путинистов. Во время выборов самый высокий показатель поддержки у Путина был именно в Дагестане.

Почему это началось на Кавказе? Там самая высокая поддержка Путина. Во время выборов самый высокий процент у Путина был в Дагестане – 90, 7%. В целом по России – 76%. Поэтому регионы, где у него максимальная поддержка, вышли на улицы,

– сказал он.

По словам политтехнолога, погромы продолжатся и в других регионах России, в частности, в Москве, Краснодаре, Новосибирске и других городах.

Шейтельман об антисемитских протестах в России: смотрите видео

Антиеврейские погромы в России: главное