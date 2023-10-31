Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он заметил, что Путин неоднократно разжигал антисемитизм и высказывался против евреев.
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Погромы продолжатся
Михаил Шейтельман считает, что антиизраильские протесты начались именно на Кавказе, потому что там больше всего путинистов. Во время выборов самый высокий показатель поддержки у Путина был именно в Дагестане.
Почему это началось на Кавказе? Там самая высокая поддержка Путина. Во время выборов самый высокий процент у Путина был в Дагестане – 90, 7%. В целом по России – 76%. Поэтому регионы, где у него максимальная поддержка, вышли на улицы,
– сказал он.
По словам политтехнолога, погромы продолжатся и в других регионах России, в частности, в Москве, Краснодаре, Новосибирске и других городах.
Шейтельман об антисемитских протестах в России: смотрите видео
Антиеврейские погромы в России: главное
- Погромы начались 29 октября, когда толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы и искала евреев, якобы прибывших рейсом из Израиля. Однако жестокие погромы происходили не только в Махачкале. В частности, в Нальчике подожгли недостроен еврейский культурный центр, а на стене написали "смерть яхудам" ("яхуд" – "еврей" на арабском).
- МИД Израиля в Иерусалиме призвало российские власти защитить израильтян и евреев. В США и НАТО призвали обеспечить безопасность израильтян и евреев.
- В то же время россияне нашли в погромах "украинский след". С соответствующими заявлениями выступили спикер Кремля Дмитрий Песков, представитель МИД России Мария Захарова и глава Дагестанской Республики Сергей Меликов.
- В МИД Украины заявили, что массовые антиизраильские протесты и погромы в Дагестане – это результат работы российской пропаганды. По словам спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко, российские элиты и общество годами насаждали антисемитизм.