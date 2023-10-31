Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що Путін неодноразово розпалював антисемітизм та висловлювався проти євреїв.

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Погроми продовжаться

Михайло Шейтельман вважає, що антиізраїльські протести розпочались саме на Кавказі, бо там найбільше путіністів. Під час виборів найвищий показник підтримки у Путіна був саме у Дагестані.

Чому це почалося на Кавказі? Там найвища підтримка Путіна. Під час виборів найвищий відсоток у Путіна був у Дагестані – 90, 7%. Загалом по Росії – 76%. Тому регіони, де у нього максимальна підтримка, вийшли на вулиці,

– сказав він.

За словами політтехнолога, погроми продовжаться і в інших регіонах Росії, зокрема, у Москві, Краснодарі, Новосибірську та інших містах.

Шейтельман про антисемітські протести у Росії: дивіться відео

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