Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що Путін неодноразово розпалював антисемітизм та висловлювався проти євреїв.
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Погроми продовжаться
Михайло Шейтельман вважає, що антиізраїльські протести розпочались саме на Кавказі, бо там найбільше путіністів. Під час виборів найвищий показник підтримки у Путіна був саме у Дагестані.
Чому це почалося на Кавказі? Там найвища підтримка Путіна. Під час виборів найвищий відсоток у Путіна був у Дагестані – 90, 7%. Загалом по Росії – 76%. Тому регіони, де у нього максимальна підтримка, вийшли на вулиці,
– сказав він.
За словами політтехнолога, погроми продовжаться і в інших регіонах Росії, зокрема, у Москві, Краснодарі, Новосибірську та інших містах.
Шейтельман про антисемітські протести у Росії: дивіться відео
Антиєврейські погроми у Росії: головне
- Погроми розпочались 29 жовтня, коли натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали та шукав євреїв, які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля. Однак жорстокі погроми відбувались не лише у Махачкалі. Зокрема, у Нальчику підпалили недобудований єврейський культурний центр, а на стіні написали "смерть яхудам" ("яхуд" – "єврей" арабською).
- МЗС Ізраїлю в Єрусалимі закликало російську владу захистити ізраїльтян та євреїв. У США та НАТО закликала гарантувати безпеку ізраїльтян та євреїв.
- Натомість росіяни знайшли у погромах "український слід". З відповідними заявами виступили речник Кремля Дмітрій Пєсков, представниця МЗС Росії Марія Захарова та глава Дагестанської Республіки Сєргєй Меліков.
- У МЗС України заявили, що масові антиізраїльські протести та погроми у Дагестані – це наслідок роботи російської пропаганди. За словами речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, російські еліти та суспільство роками насаджували антисемітизм.