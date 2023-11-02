Вирус уже сидит: могут ли еврейские погромы перерасти в антипутинские акции

После объявления о начале наземной операции в Секторе Газа по России прокатилась волна антисемитских акций. Они могут легко превратиться в антипутинские.

Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал 24 Каналу, что этот процесс запустили именно Владимир Путин и Рамзан Кадыров.

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"Вирус уже сидит – его принес сам Путин и поддержал Кадыров. Кадырова я вообще сравнивал с российским ХАМАС, а Чечню – с российским Сектором Газы. Выяснилось, что и Дагестан может быть таким Сектором Газы", – отметил Кадыров.

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Как известно, в Махачкале толпа штурмовала прибывший из Тель-Авива самолет. Правоохранители не сразу смогли стабилизировать ситуацию – люди отбивались от них подручными средствами и даже убили одного.

"Вспыхнуть" может в любом месте

"Когда такое состояние общества, в которое завел Путин Россию за 24 года, "вспыхнуть" может в любом месте по любому поводу", – констатировал Жирнов.

По его словам, российские правоохранительные органы не смогут эффективно подавить беспорядки, потому что пасуют перед силой. Ярким примером этого стал мятеж Евгения Пригожина в июне. Тогда глава ЧВК "Вагнера" вместе со своими наемниками почти дошел до Москвы.

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