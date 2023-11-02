Вирус уже сидит: могут ли еврейские погромы перерасти в антипутинские акции
После объявления о начале наземной операции в Секторе Газа по России прокатилась волна антисемитских акций. Они могут легко превратиться в антипутинские.
Экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал 24 Каналу, что этот процесс запустили именно Владимир Путин и Рамзан Кадыров.
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"Вирус уже сидит – его принес сам Путин и поддержал Кадыров. Кадырова я вообще сравнивал с российским ХАМАС, а Чечню – с российским Сектором Газы. Выяснилось, что и Дагестан может быть таким Сектором Газы", – отметил Кадыров.
Антисемитские акции в России могут превратиться в антипутинские: смотрите видео 24 Канала
Как известно, в Махачкале толпа штурмовала прибывший из Тель-Авива самолет. Правоохранители не сразу смогли стабилизировать ситуацию – люди отбивались от них подручными средствами и даже убили одного.
"Вспыхнуть" может в любом месте
"Когда такое состояние общества, в которое завел Путин Россию за 24 года, "вспыхнуть" может в любом месте по любому поводу", – констатировал Жирнов.
По его словам, российские правоохранительные органы не смогут эффективно подавить беспорядки, потому что пасуют перед силой. Ярким примером этого стал мятеж Евгения Пригожина в июне. Тогда глава ЧВК "Вагнера" вместе со своими наемниками почти дошел до Москвы.
Еврейские погромы в России: анализ и мнения
- Аналитики ISW прокомментировали антисемитские акции в Дагестане. Эти протесты свидетельствуют о радикализации российского общества, чему способствовали пропагандистские СМИ.
- Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский считает, что события в Дагестане окончательно закрепили за Россией статус страны-террориста и поставили в один ряд с Ираном.
- Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отметил, что события в Махачкале напоминают мятеж Пригожина. Неспособность российских властей быстро подавить деструктивные процессы свидетельствует о ее слабости.