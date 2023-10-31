Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский подчеркнул 24 Каналу, что именно этого Владимир Путин хотел бы избежать.

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"Мы видим, что внешнеполитические последствия этих событий, еврейского погрома в отсутствие евреев, колоссально негативны для России. Они окончательно закрепили в западном сознании концепцию мировой войны, в которой с одной стороны ХАМАС, Путин, Иран, а с другой – США, Украина и Израиль", – отметил Пионтковский.

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Российский публицист считает, что никто не планировал этих событий, причинивших им колоссальный ущерб. Путин до сих пор не среагировал на них, потому что не знает как.

"Это колоссальный показатель неспособности Путина понимать, что происходит в России и вокруг него. Он дает волю бушующим в нем эмоциям и пожинает плоды", – констатировал Пионтковский.

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