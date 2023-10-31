Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський наголосив 24 Каналу, що саме цього Владімір Путін хотів би уникнути.

До вашої уваги Шок і бойкот: як Ізраїль відреагував на протести у Дагестані та заяви Ердогана

"Ми бачимо, що зовнішньополітичні наслідки цих подій, єврейського погрому за відсутності євреїв, колосально негативні для Росії. Вони остаточно закріпили в західній свідомості концепцію світової війни, у якій з одного боку ХАМАС, Путін, Іран, а з іншого – США, Україна та Ізраїль", – зазначив Піонтковський.

Єврейські погроми в Росії матимуть негативні наслідки для країни: дивіться відео 24 Каналу

Події в Махачкалі продемонстрували слабкість Росії

Російський публіцист вважає, що ніхто не планував цих подій, які завдали їм колосальної шкоди. Путін досі не зреагував на них, бо не знає як.

"Це колосальний показник нездатності Путіна розуміти, що відбувається в Росії та навколо нього. Він дає волю емоціям, які вирують у ньому, і пожинає плоди", – констатував Піонтковський.

Антисемітські мітинги в Росії: останні новини