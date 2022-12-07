Ограничение доступа к дронам и удар по пропаганде: ЕС подготовил 9 пакет санкций против России
Источник:Урсула фон дер Ляен
Еврокомиссия подготовила 9-й пакет санкций против России, который предлагает утвердить странам-членам. Об этом 7 декабря объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что Россия продолжает нести Украине смерть и разруху. Потому Москва должна платить за свою жестокость.
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Ограничение доступа к дронам и удар по пропаганде
По словам президента Еврокомиссии, новый пакет санкций против России будет предусматривать:
- Добавление еще почти 200 физических и юридических лиц в подсанкционный список.
- Санкции против еще трех российских банков.
- Ограничение доступа России к беспилотникам непосредственно и через потенциальных поставщиков из третьих стран, таких как Иран.
- Новый экспортный контроль, в частности, товаров двойного назначения, которые могут быть использованы российской военной машиной.
Также пакет предусматривает блокировку еще четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах.
Вдобавок, Еврокомиссия предлагает дополнительные ограничения против энергетического и горно-добывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в России.
Санкции против России
Напомним, что в октябре Евросоюз утвердил 8-й пакет санкций против России. Он содержит, в частности, новые запреты на ввоз российской продукции.
Этот пакет вводит новые запреты на импорт ЕС на сумму 7 млрд евро для ограничения доходов России, а также ограничения на экспорт, которые еще больше лишат кремлевский военно-промышленный комплекс ключевых компонентов и технологий, а российскую экономику – европейских услуг и опыта.Обратите внимание! 5 декабря вступили в силу новые нефтяные санкции Евросоюза против России. Они установили предельную цену на нефть, нефтепродукты и масло, происходящие из России или экспортируемые из нее, на уровне 60 долларов за баррель.
Ограничение цены на российскую нефть позволит установить лимит на колебания цены на основании чрезвычайных рыночных условий и резко снизит доходы России от торговли нефтью после того, как она начала войну против Украины.