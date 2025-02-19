Нужны более тесные связи с Европой: Украина может навязывать свои правила

Западные лидеры ищут пути завершения войны, которую начала Россия. Нашему государству важно заручиться поддержкой партнеров в этом вопросе. Важно, чтобы Украина укрепила свои связи именно с Европой.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что наша страна может навязать свои правила европейским лидерам. Все для того, чтобы убедить их создать военно-политический блок.

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"Говорится о странах восточной и северной Европы и, возможно, Великобритании. Важно, чтобы эти государства были заинтересованы в создании нового объединения по безопасности для сдерживания вероятной российской агрессии", – сказал он.

Европе нужна защита

Валерий Клочок отметил, что сейчас очень подходящий момент, чтобы дискутировать о создании военно-политического блока из европейских стран. Президент Украины поднимает эту тему на международном уровне.

Пока нет общей поддержки среди всех стран (ЕС – 24 Канал), но слова Владимира Зеленского перекликаются с инициативой Эмманюэля Макрона, когда тот еще в 2024 году говорил о возможном присутствии военного контингента в Украине,

– отметил он.

Продолжаются дискуссии по созданию миротворческой миссии. Не все лидеры Европы готовы к этому, но есть и те, кто рассматривает такую возможность, в частности Великобритания, Франция и Швеция.

Украина может найти ряд государств, с которыми действительно можно создать структуру, которая будет демонстрировать субъектность.

Тогда с нашим государством будут считаться. Поэтому партнеров надо искать в ЕС. Сейчас есть уникальная возможность заставить Европу к решительным действиям, чтобы там самостоятельно отвечали за свою безопасность,

– добавил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

К слову, европейские страны обсуждают возможность отправки военных в Украину, но ожидают политической и военной поддержки от США. Франция и Великобритания лидируют в этих планах, предусматривая размещение до 30 тысяч военных. Окончательные решения могут быть приняты в ближайшие недели, хотя некоторые страны, в частности Польша и Германия, колеблются из-за выборов.