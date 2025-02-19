Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що наша країна може нав'язати свої правила європейським лідерам. Все задля того, щоб переконати їх створити військово-політичний блок.

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"Мовиться про країни східної та північної Європи й, можливо, Великобританію. Важливо, щоб ці держави були зацікавлені у створенні нового безпекового об'єднання для стримування ймовірної російської агресії", – сказав він.

Європі потрібен захист

Валерій Клочок зауважив, що зараз дуже слушний момент, аби дискутувати про створення військово-політичного блоку із європейських країн. Президент України порушує цю тему на міжнародному рівні.

Поки немає загальної підтримки серед всіх країн (ЄС – 24 Канал), але слова Володимира Зеленського перегукуються з ініціативою Емманюеля Макрона, коли той ще у 2024 році говорив про можливу присутність військового контингенту в Україні,

– зазначив він.

Тривають дискусії щодо створення миротворчої місії. Не всі лідери Європи готові до цього, але є й ті, хто розглядає таку можливість, зокрема Велика Британія, Франція та Швеція.

Україна може знайти низку держав, з якими дійсно можна створити структуру, яка демонструватиме суб'єктність.

Тоді з нашою державою будуть рахуватись. Тому партнерів треба шукати в ЄС. Зараз є унікальна можливість змусити Європу до рішучих дій, щоб там самостійно відповідали за свою безпеку,

– додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

До слова, європейські країни обговорюють можливість відправлення військових в Україну, але очікують політичної та військової підтримки від США. Франція та Велика Британія лідирують у цих планах, передбачаючи розміщення до 30 тисяч військових. Остаточні рішення можуть бути ухвалені найближчими тижнями, хоча деякі країни, зокрема Польща та Німеччина, вагаються через вибори.