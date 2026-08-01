Европа готовится к войне с Россией, – глава ЦПД

Россия продолжает проверять готовность европейских государств реагировать на воздушные угрозы, а ее дроны и ракеты нарушают воздушное пространство стран НАТО. Такие инциденты заставляют Европу пересматривать свои подходы к обороне и более серьезно оценивать риск прямого противостояния с Москвой.

Руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко в эфире 24 Канала объяснил, насколько изменилось отношение европейских союзников к возможной российской агрессии. Он также рассказал, готовятся ли страны НАТО к войне и что до сих пор замедляет этот процесс.

Реакция стран НАТО остается неоднородной

Румыния начала активнее реагировать на российские беспилотники после принятия законодательных изменений, которые позволили задействовать армию для их сбивания в мирное время. В Польше ситуация остается менее понятной, хотя российские дроны уже нарушали ее воздушное пространство, а перехватывать их приходилось нидерландским истребителям F-16.

Сейчас российская ракета пролетела около 93 километров по территории Польши. Как ее не сбить? Это крылатая ракета Х-101, для нее не нужен Patriot, есть и другие средства,

– подчеркнул Коваленко.

Польша на протяжении многих лет увеличивает финансирование армии и проводит ее модернизацию, а тема российской угрозы и защиты границ занимает важное место во внутренней политике страны. После Смоленской трагедии там также долгое время обсуждали возможную причастность российских спецслужб, однако новые нарушения воздушного пространства вновь демонстрируют проблемы с готовностью реагировать на угрозы.

Польша считается оплотом восточного фланга НАТО, но каждое такое действие России фактически сводит на нет в сознании многих готовность Альянса к войне,

– пояснил руководитель ЦПД.

Коваленко отметил, что Польше важно действовать активнее, ведь ее оборонные возможности имеют особое значение для всего восточного фланга НАТО. Нынешнюю реакцию польской армии он назвал странной, учитывая объемы средств, которые страна вкладывает в безопасность и перевооружение.

Европа ускорила подготовку к возможной войне

В ходе общения с представителями НАТО и европейскими военными в этом году украинская сторона уже слышит совершенно иные оценки российской угрозы. Если еще два года назад предупреждения о возможной агрессии против стран Европы не воспринимались всерьез, то сейчас в Альянсе допускают такой сценарий в течение ближайших лет, при этом в Украине считают, что это может произойти раньше, чем прогнозируют отдельные европейские государства.

Когда мы говорили об этом два года назад, над нами откровенно смеялись. Сейчас они уже уверены, что российская агрессия возможна в ближайшие годы,

– рассказал Коваленко.

Совместная подготовка Европы продвигается медленнее, чем решения отдельных стран, которые уже развивают военно-промышленные комплексы и меняют законодательство. Среди прочего, государства пытаются упростить быстрое перемещение войск через границы, ведь нынешние внутренние правила могут задерживать переброску подразделений из Франции или Германии в страны Балтии.

Работа ведется в разы быстрее, чем в период с 2022 по 2024 год. Медленно, потеряно много времени, но Европа готовится к войне,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

В некоторых странах также обсуждают возобновление воинского призыва, улучшение условий контрактной службы и увеличение объемов вооружения. Параллельно правительства наращивают оборонное производство и устраняют законодательные препятствия, которые могут замедлить действия армий в случае прямой угрозы.

Коваленко оценил готовность НАТО к войне: смотрите видео