Европа сосредоточилась на возможной отправке воздушных и морских сил в Украину, – WP

Если раньше отправка европейских войск в Украину наталкивалась на сопротивление многих стран, то теперь ЕС все четче заявляет: могут отправить не только сухопутные силы. Вероятно, в Украине появятся воздушные и морские иностранные силы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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В Украину могут отправить иностранную авиацию и моряков

Вскоре в Киеве состоится срочная встреча по миротворцам. Ее анонсировал Зеленский. Присоединятся те страны, которые готовы отправить войска. Известно, что точно будут Великобритания и Франция.

По словам Франции и Великобритании, опорой для послевоенной Украины может стать развертывание европейской "коалиции желающих", чтобы помочь защитить украинские города и ключевые объекты подальше от линии фронта, а также обеспечить материально-техническую поддержку или обучение украинской армии,

– говорится в статье.

Фокус Европы переместился на воздушную и морскую компоненту, поскольку развернуть большие войска не удастся. К тому же другие страны предлагают свои возможности для патрулирования в небе Украины или в Черном море.

Где именно будут размещены иностранные силы и сколько их будет, еще обсуждают. Это будет зависеть и от Украины, и от США. Европейцам хотелось бы, что США присоединились. Но, вероятно, справятся и без Америки.

"Мы не можем сказать, что если американцы не присоединятся к нам, мы ничего не сделаем", – подчеркнул Макрон.

Конечно, некоторые страны ЕС опасаются присылать войска. Например, Польша, которая не хочет потерять собственную защиту. Некоторые боятся российских угроз, ведь в Кремле уже сказали, что иностранные солдаты станут "законной целью" в Украине.

А Бен Ходжес, ранее командовавший армией США в Европе, сказал, что войскам понадобится четко определенная миссия, прежде чем определять количество солдат. Также следует выработать консенсус относительно того, как реагировать на атаки. Потому что оккупанты явно испытают западную армию в Украине.

11 апреля состоится заседание "Рамштайн". На нем обсудят ПВО, главными будут Великобритания и Германия.

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А украинские эксперты отметили: "коалиция желающих" и миротворцы – не одно и то же.