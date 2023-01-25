Spiegel назвало количество танков Leopard, которое получит Украина от Европы
Источник:Spiegel
Европейские страны планируют передать Украине 80 основных боевых танков Leopard на два батальона. США хотят обеспечить еще один танковый батальон.
К слову, Германия приняла долгожданное для Украины решение по танкам Leopard 2. От Берлина наше государство получит роту таких танков.
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Европа передаст Украине 80 танков
Как стало известно, европейские страны планируют создать два батальона, в каждом из которых будет по 40 боевых танков Leopard. США хотят вооружить еще один батальон основными боевыми танками модели Abrams.
Издание Spiegel отметило, что Германия с ротой танков участвует в формировании батальона Leopard 2A6 вместе с испанцами, голландцами и финнами. Поляки и норвежцы – формируют второй батальон с моделями Leopard 2А4.
Третий батальон, предварительно, будет из США с 30 основными боевыми танками M1 Abrams.Обратите внимание! Согласно данным издания, танки от Германии могут доставить в Украину до конца марта, а Abrams – не раньше чем через несколько месяцев.
Португалия готовится передать Украине танки Leopard 2
После того как Германия дала "зеленый свет" на поставки своих танков Украине союзниками, Лиссабон может присоединиться к танковой коалиции и предоставить 4 танка немецкого производства.
На вооружении Португалии есть 37 германских танков Leopard 2 – 12 из которых полностью готовы к эксплуатации. То есть, Лиссабон может предоставить Украине треть из своих полностью исправных танков.
Напомним, что также президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Украина получит от Варшавы роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.