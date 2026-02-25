Война изменила статус Украины навсегда: историк объяснил, почему без Киева не будет новой Европы

Война превратила Украину в ключевого игрока европейской безопасности. Европа все больше осознает, что новую архитектуру безопасности без Украины не построить – особенно на фоне ненадежности американских гарантий.

Историк и публицист, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак объяснил 24 Каналу, что российско-украинская война может наконец заставить Европу приобрести жизнеспособную форму.

Может ли Украина обойтись без помощи Европы?

Несмотря на колебания на фронте, Украина существенно выросла как геополитический субъект, хотя и цена чрезвычайно высока. В то же время потеря Донбасса и Крыма кардинально изменила географию и демографию страны – Украина стала внутренне значительно однороднее, чем была до войны.

Это позволяет нам больше не зацикливаться на болезненных довоенных спорах. Влияние олигархов существенно уменьшилось – Украина перестала быть олигархическим государством, и хотя новые олигархи еще могут появиться, с этой проблемой мы по крайней мере справились. А главное – в украинском обществе появился мощный консенсус относительно нулевой толерантности к коррупции,

– отметил Грицак.

Скептицизм в отношении Европы уместен, но не сейчас, потому что без европейской помощи Украина не может обойтись. Несмотря на все недостатки ЕС, среди европейских политиков и избирателей существует базовый консенсус в пользу поддержки Украины.

Европейская помощь идет медленно и не в тех объемах, которые нужны, но она есть – и уровень поддержки остается стабильным уже полгода. К тому же в технологическом измерении Украина без Европы и Запада просто не обойдется.

"Конфигурация Европы, видимо, изменится – это будет уже не та Европа, которая есть сейчас, а более широкое объединение, что может включать Британию, Канаду и Коалицию желающих. Скепсис мы себе сейчас позволить не можем – пусть он придет позже, после того, как мы достигнем стратегической цели: выйти из тени России и вернуться на Запад", – сказал Грицак.

Может ли Европа гарантировать безопасность без Украины?

Европа долго чувствовала себя защищенной под американским зонтиком НАТО и не слишком боялась Путина. Но когда этот зонтик пошатнулся из-за угроз Трампа, стало очевидно: без Украины, которая держит фронт, европейскую безопасность не построить.

В отношениях с пророссийскими соседями – Венгрией и Словакией – стоит дождаться апрельских выборов в Венгрии, которые могут изменить ситуацию. Зато гораздо важнее Польша – она не потеряна, и Украина должна приложить максимум усилий, чтобы сохранить ее как ключевого союзника на пути в Европу.

Фицо и Орбан не представляют всех своих граждан – Будапешт, например, является достаточно либеральным и проукраинским, а венгерская оппозиция разделяет украинские ценности. Поэтому Украина должна искать поле для маневра, работая не только с правительствами, но и с обществом и оппозиционными силами этих стран.

"Сейчас для нас важна позиция крупных европейских игроков – Германии, Франции и Великобритании, которая, несмотря на выход из ЕС, остается влиятельной силой. Ключевую роль гегемона новой Европы будет играть Германия – и в центре этой новой конфигурации чрезвычайно важное место будет занимать сама Украина", – подчеркнул Грицак.

