В первом квартале страны ЕС закупили рекордное с начала полномасштабной войны количество российского сжиженного газа. В июне на долю России по-прежнему приходилось 14 % импорта газа в Европу. Об этом пишет ntv.

Как Европа финансирует войну Кремля против Украины?

По данным Kpler и Urgewald, в первой половине 2026 года российский СПГ-хаб "Ямал" отправил в Европу 136 танкеров – это 97% всех его поставок. Еще четыре партии получил Китай. Больше всего российского сжиженного газа закупали Франция, Испания и Бельгия.

Евросоюз планирует с 2027 года максимально отказаться от импорта российского СПГ. Альтернативой должны стать поставки сжиженного газа из США и Катара. Однако из-за войны с Ираном катарский СПГ стал менее доступным на мировом рынке. Поэтому остается вопрос, удастся ли реализовать этот план.

Европа – не единственная, кто зависит от российского СПГ. Япония и Южная Корея также поддерживают Украину, при этом они импортируют значительные объемы российского сжиженного газа. В июле в рамках 21-го пакета санкций ЕС они даже получили исключение для импорта из СПГ-хаба на острове Сахалин на Дальнем Востоке. Все поставки СПГ оттуда в Японию и Южную Корею освобождены от санкций ЕС.

Как Украине перекрыть "поток" российского СПГ в Европу?

Удары по российским НПЗ показывают, что Киев потенциально способен остановить поставки российского СПГ в Европу, Японию и Южную Корею.

В отличие от нефтяного флота России, насчитывающего сотни судов, газовый экспорт агрессора полностью зависит от ограниченного количества специализированных ледокольных танкеров класса Arc7.

Для остановки поставок с Ямальского полуострова достаточно вывести из строя несколько судов из 15 имеющихся. В то же время 11 из этих судов принадлежат греческой компании Dynagas, а остальные – британским и японским владельцам, что делает такие атаки дипломатически деликатными.

Альтернативным сценарием являются удары по самим СПГ-терминалам. Их в России сейчас 5. В пределах нынешней дальности действия украинских беспилотников находятся только объекты "Высоцк" и "Портовая" на Балтийском море.

Ключевой хаб "Ямал" расположен в 3100 километрах от Украины. Впрочем, недавние атаки дронов на НПЗ в Омске на расстоянии 2500 километров свидетельствуют о быстром наращивании украинских технологических возможностей.

Но даже если Украина получит возможность уничтожать СПГ-танкеры и терминалы с помощью дронов, очевидно одно: это сработает только при условии, что Киев будет готов разозлить европейские правительства. Или же страны ЕС действительно откажутся от российских поставок СПГ.