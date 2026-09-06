У першому кварталі країни ЄС закупили рекордну з початку повномасштабної війни кількість російського скрапленого газу. У червні на Росію все ще припадало 14% імпорту газу до Європи. Про це пише ntv.

Як Європа фінансує війну Кремля проти України?

За даними Kpler та Urgewald, у першій половині 2026 року російський СПГ-хаб "Ямал" відправив до Європи 136 танкерів – це 97% усіх його поставок. Ще чотири партії отримав Китай. Найбільше російського скрапленого газу купували Франція, Іспанія та Бельгія.

Євросоюз планує з 2027 року максимально відмовитися від імпорту російського СПГ. Альтернативою мають стати поставки зрідженого газу зі США та Катару. Однак через війну з Іраном катарський СПГ став менш доступним на світовому ринку. Тому залишається питання, чи вдасться реалізувати цей план.

Європа не єдина, хто залежить від російського СПГ. Японія та Південна Корея також підтримують Україну, водночас вони імпортують значні обсяги російського зрідженого газу. У липні в межах 21-го пакета санкцій ЄС вони навіть отримали виняток для імпорту з СПГ-хабу на острові Сахалін на Далекому Сході. Усі поставки СПГ звідти до Японії та Південної Кореї звільнені від санкцій ЄС.

Як Україна перекрити "потік" російського СПГ до Європи?

Удари по російських НПЗ показують, що Київ потенційно здатен зупинити поставки російського СПГ до Європи, Японії та Південної Кореї.

На відміну від нафтового флоту Росії, який налічує сотні суден, газовий експорт агресора повністю залежить від обмеженої кількості спеціалізованих криголамних танкерів класу Arc7.

Для зупинки поставок із Ямальського півострова достатньо вивести з ладу кілька суден із 15 наявних. Водночас 11 із цих суден належать грецькій компанії Dynagas, а решта – британським та японським власникам, що робить такі атаки дипломатично чутливими.

Альтернативним сценарієм є удари по самих СПГ-терміналах. Їх у Росії наразі 5. У межах нинішньої досяжності українських безпілотників перебувають лише об'єкти "Висоцьк" та "Портова" на Балтійському морі.

Ключовий хаб "Ямал" розташований за 3100 кілометрів від України. Втім, нещодавні атаки дронів на НПЗ в Омську на відстані 2500 кілометрів свідчать про швидке нарощування українських технологічних спроможностей.

Але навіть якщо Україна отримає можливість знищувати СПГ-танкери та термінали за допомогою дронів, очевидно одне: це спрацює лише за умови, що Київ буде готовий розлютити європейські уряди. Або ж країни ЄС справді відмовляться від російських поставок СПГ.