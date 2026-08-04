Скільки газовозів вже має Росія

За даними аналітичної компанії Windward, впродовж останніх шести місяців Москва придбала щонайменше вісім уживаних СПГ-танкерів, які вже використовуються для експорту російського скрапленого газу, пише Financial Times.

Загалом її "тіньовий флот" СПГ наразі налічує 25 суден, серед яких два нових газовози, побудовані на російській верфі "Звезда".

На думку видання, збільшення кількості таких суден дозволить Росії продовжувати експорт газу після того, як заборона ЄС набуде чинності. Адже Кремль фактично переносить на ринок СПГ модель, яку вже використовує для постачання нафти в обхід санкцій.

Старша дослідниця New Energy Advancement Hub Ірина Миронова зазначила, що створення газового "тіньового флоту" є безпрецедентним явищем.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У випадку з нафтою вже існували прецеденти в Ірані та Венесуелі. Але жодна інша країна не мала такого рівня розвитку газової промисловості на момент запровадження санкцій,

– пояснила експертка.

Як Росія розбудовує свій флот

Однак, на відміну від нафтового "тіньового флоту", який уже налічує понад 1 000 танкерів, з газовозами Росія просувається повільніше. Річ у тім, що СПГ-танкери значно складніші технологічно та дорожчі.

Як свідчить аналіз, чотири нещодавно придбані Росією газовози вже перевозили СПГ із терміналів, які перебувають під західними санкціями. Усі ці судна тепер ходять під російським прапором та отримали нові назви:

"Космос";

"Оріон"

"Меркурій";

та "Луч".

Водночас Росія почала будувати власні СПГ-танкери. Вона вже ввела в експлуатацію перші два газовози:

танкер "Олексій Косигін" передали державній компанії "Совкомфлот", він перевозить вантажі із підсанкційного заводу Arctic LNG 2.

судно "Костянтин Пос'єт" офіційно спустили на воду цього місяця.

Крім того, ще чотири газовози будують на російські верфі, а 6 криголамів залишаються заблокованими у Південній Кореї через санкції.

Видання додає, що більшість СПГ-танкерів "тіньового флоту" належать компаніям, пов'язаним із Росією, які зареєстровані у Дубаї, Гонконгу та Сінгапурі.

Нагадаємо, ЄС з 2027 року запроваджує заборону на імпорт російського СПГ. Також ухвалив рішення, що продаж СПГ-танкерів росіянам має погоджуватися з Брюсселем. Відтак, Москва вирішила розбудувати власний флот, поки є час.