Сколько газовозов уже есть у России

По данным аналитической компании Windward, за последние шесть месяцев Москва приобрела как минимум восемь подержанных СПГ-танкеров, которые уже используются для экспорта российского сжиженного газа, пишет Financial Times.

В целом ее "теневой флот" СПГ в настоящее время насчитывает 25 судов, среди которых два новых газовоза, построенных на российской верфи "Звезда".

По мнению издания, увеличение количества таких судов позволит России продолжать экспорт газа после вступления в силу запрета ЕС. Ведь Кремль фактически переносит на рынок СПГ модель, которую уже использует для поставок нефти в обход санкций.

Старший научный сотрудник New Energy Advancement Hub Ирина Миронова отметила, что создание газового "теневого флота" является беспрецедентным явлением.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В случае с нефтью уже были прецеденты в Иране и Венесуэле. Но ни одна другая страна не имела такого уровня развития газовой промышленности на момент введения санкций,

– пояснила эксперт.

Как Россия развивает свой флот

Однако, в отличие от нефтяного "теневого флота", который уже насчитывает более 1 000 танкеров, с газовозами Россия продвигается медленнее. Дело в том, что СПГ-танкеры значительно сложнее с технологической точки зрения и дороже.

Как показывает анализ, четыре недавно приобретенные Россией газовоза уже перевозили СПГ с терминалов, находящихся под западными санкциями. Все эти суда теперь ходят под российским флагом и получили новые названия:

"Космос";

"Орион"

"Меркурий";

и "Луч".

В то же время Россия приступила к строительству собственных СПГ-танкеров. Она уже ввела в эксплуатацию первые два газовоза:

танкер "Алексей Косыгин" передали государственной компании "Совкомфлот", он перевозит грузы с подсанкционного завода Arctic LNG 2.

судно "Константин Посьет" официально спустили на воду в этом месяце.

Кроме того, еще четыре газовоза строятся на российских верфях, а шесть ледоколов остаются заблокированными в Южной Корее из-за санкций.

Издание добавляет, что большинство СПГ-танкеров "теневого флота" принадлежат компаниям, связанным с Россией, которые зарегистрированы в Дубае, Гонконге и Сингапуре.

Напомним, ЕС с 2027 года вводит запрет на импорт российского СПГ. Также было принято решение, что продажа СПГ-танкеров россиянам должна согласовываться с Брюсселем. Поэтому Москва решила создать собственный флот, пока есть время.