путин обрадовался и снова продавил Европу

путин сказал Европе, что отключит газ, если они не станут платить рублями. Европа пошла на пересмотр условий контракта.

путин обрадовался и резко сократил подачу газа в Европу. путин сказал Европе, что нужно забрать из-под санкций турбину, потому что отключит газ.

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Сюрприз от путина

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

Европа пошла на отдельные условия касательно турбины, убрала ее из санкций и продавила Канаду, чтобы та вернула турбину "Газпрому". путин обрадовался и еще дальше сократил поставки газа в Европу, прикрываясь плановым ремонтом "Северного потока – 1".

Какой сюрприз. Может, хоть на этот раз они выучат урок? Как следует вести себя с бандитами? И поймут, что все уступки бандиты воспринимают за слабость?

путин не признает слабость / Фото Getty Images

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Ход Литвы

Правильный ответ подсказала Литва. Транзит в Калининград закрыт. путин и вся его клика обещали страшные наказания. Литва сказала: "Вперед". И все. путин утерся.

И это так работает постоянно. Эти подростки из подворотни, которые прямо официально говорят, что надо сразу бить в морду, а потом вести переговоры, уважают только силу. И боятся ее.

А зима будет холодная. И в Европе. И в Украине. Но фишка в том, что и в Европе, и в Украине это будет одна холодная зима, которая нужна для перестройки энергетической системы. А вот газ потом "Газпрому" некому будет продавать до конца его дней. Или, по крайней мере, до конца дней путина.

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