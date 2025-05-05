Проснулась ли Европа после прихода Трампа к власти: объяснил посол Андрей Мельник

Свободный западный мир, к которому мы привыкли за последние годы, до сих пор существует, несмотря на все вызовы в США. Этот мир обязательно сохранится, но страны Европы должны осознавать серьезность намерений Путина.

Свое мнение о западном мире высказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью РБК-Украина, сообщает 24 канал.

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Что заявил Мельник о мире Европы и готовности к нападению Путина

Посол считает, что Германия ошибается, когда думает, что сможет договориться с россиянами, чтобы те оставили их, если Путин действительно решит пойти дальше и нападет на другие европейские страны.

Именно этим, как по мне, объясняется такая неспешность в усилении собственной обороноспособности – надеждой на то, что они все разрулят,

– подчеркнул Андрей Мельник.

Он отметил, что для Путина Восточная Германия ментально была и остается частью утраченной советской империи. По словам посла, надеяться на то, что Путин откажется от своей цели полного восстановления этой империи и бросит на Европу новую перевооруженную многомиллионную армию – наивно.

По словам Мельника, политик Фридрих Мерц чувствует реальность военной угрозы для Германии и будет действовать соответствующим образом. Посол надеется, что немецкий политик "сможет найти общий язык с социал-демократами и убедить их дать ему настоящий карт-бланш для спасения Германии и Украины".

Напомним, что в феврале на Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены безопасностью Европы. По его словам, Европа отступает от ценностей, которые разделяют с США.

Также в CNN заявляли, что "Европа просыпается от долгого сна и готовится к возможной войне". Там отметили, что именно приход Дональда Трампа повлиял на такой процесс.