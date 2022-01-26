Европа рассматривает компромисс, – Климкин о возможных переговорах с боевиками

Советники лидеров "нормандской четверки" встретились в Париже. Там пытаются найти решение, чтобы добиться хотя бы минимального прогресса в важных для Украины вопросах.

Однако российские предложения вызывают значительные сомнения. Об этом в эфире 24 каналу рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Ведущая спросила Климкина, действительно ли Украину будут убеждать сесть за стол переговоров с боевиками, на что он ответил: "Это один из возможных компромиссов, что рассматривают европейские страны. Вчера Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что предложит Путину план деэскалации".

Экс-министр считает, что российские предложения больше похожи на поднятие ставок и пропаганду.

Никакие реальные гарантии России не нужны, она сама не верит в никакие гарантии. Россия нарушила все, что возможно и невозможно – политическое и юридическое. Павел Климкин Экс-министр иностранных дел Украины

Чего хочет Путин

"Я считаю, что нам нужны не такие компромиссы, а реальное участие в американо-российских переговорах. Поскольку когда наша судьба, наше будущее обсуждается без нас – это унизительно. Даже если переговоры ведут наши партнеры", – отметил Климкин.

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Он подчеркнул, что какие-либо компромиссы и уступки в этом направлении сейчас никак не нужны. Путин прекрасно понимает, что эмоциональная волна уступок разорвет страну. А дестабилизация ему и нужна.

Согласится ли Украина на компромиссы

Экс-министр иностранных дел подчеркнул, что Андрей Ермак должен учитывать идеи продвижения так называемого оккупационного совета с оккупационными администрациями.

Очень многие украинцы поднялись против этой идеи. Поскольку это практически легализует русские оккупационные администрации. Более того, это позволяет Москве подтверждать, что это внутренний конфликт и что на самом деле Москва играет некую положительную роль модератора в этом конфликте – "проблема на самом деле в Украине, никакой российской агрессии вроде бы нет",

– утверждает он.

Климкин рассказал, возможны ли переговоры с боевиками: смотрите видео

Что известно о нормандской встрече