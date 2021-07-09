Европа сможет ограничить объемы поставок газа через "Северный поток-2"

Денис Шмыгаль заявил, что Евросоюз имеет возможность самостоятельно регулировать поставки газа из России. Компетентные органы в любой момент могут ограничить объемы по "Северному потоку-2".

Премьер-министр отметил, что это предусмотрено требованиями Третьего энергетического пакета ЕС. Об этом он сообщил в интервью литовскому изданию LRT.

Читайте также Газ должен быть товаром, а не инструментом давления, – Минэнерго о "Северном потоке-2"

Даже если "Северный поток" заработает, компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование "Газпромом" трубопроводов "Опал" и "Евгал", которые являются наземными продолжениями как "Северного потока", так и "Северного потока-2" в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС,

– сказал глава правительства.

"Северный поток-2" – угроза

Денис Шмигаль подчеркнул, что "Северный поток-2 " – это энергетическое оружие Кремля, которое направлено не только против Украины, но и против Европы и США.

Это не только экономический проект для расширения газовой экспансии, это дополнительный рычаг Москвы для ведения политических торгов. Этот проект в долгосрочной перспективе является деструктивным для всех, ведь содержит ряд угроз, прежде всего – безопасности,

– заметил премьер-министр.

Украина будет противодействовать проекту

Глава правительства добавил, что Украина будет продолжать противодействовать реализации проекта "Северный поток-2" и привлекать к этому процессу как можно больше сторон.

По его словам, то, что строительство газопровода на завершающем этапе, не означает, что можно прекратить принимать меры против его ввода в эксплуатацию.

Уверен, что, укрепляя наши совместные усилия, мы можем успешно противодействовать Кремлю и разрушить его планы и агрессивные политические цели в Украине и Европе в целом,

– подытожил Денис Шмыгаль.

"Северный поток-2": Что известно

Россия строит "Северный поток-2" для того, чтобы транспортировать природный газ в Европу в обход Украины.

Санкции США, введенные в 2019 году против компаний, которые прокладывают газопровод, остановили строительство.

Однако, через год работы возобновили. На это Штаты отреагировали новыми ограничениями против трубопровода.

Соединенные Штаты и Германия намерены заключить соглашение по "Северному потоку-2" , которое ослабит геополитические выгоды России.

К теме США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", – советник Байдена