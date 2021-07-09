Прем'єр-міністр зазначив, що це передбачено вимогами Третього енергетичного пакета ЄС. Про це він повідомив в інтерв'ю литовському виданню LRT.

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Навіть якщо "Північний потік" запрацює, компетентні органи ЄС мають можливість обмежити використання "Газпромом" трубопроводів "Опал" та "Євгал", які є наземними продовженнями як "Північного потоку", так і "Північного потоку-2" відповідно до вимог Третього енергетичного пакета ЄС,

– сказав глава уряду.

"Північний потік-2" – загроза

Денис Шмигаль наголосив, що "Північний потік-2" – це енергетична зброя Кремля, яка спрямована не тільки проти України, а й проти Європи та США.

Це не тільки економічний проєкт для розширення газової експансії, це додатковий важіль Москви для ведення політичних торгів. Цей проєкт в довгостроковій перспективі є деструктивним для всіх, адже містить низку загроз, насамперед – безпекових,

– зауважив прем'єр-міністр.

Україна протидіятиме проєкту

Глава уряду додав, що Україна продовжуватиме протидіяти реалізації проєкту "Північний потік-2" і залучатиме до цього процесу якомога більше сторін.

З його слів, те, що будівництво газопроводу на завершальному етапі, не означає, що можна припинити вживати заходів проти його введення в експлуатацію.

Впевнений, що, зміцнюючи наші спільні зусилля, ми можемо успішно протидіяти Кремлю і зруйнувати його плани та агресивні політичні цілі в Україні та Європі в цілому,

– підсумував Денис Шмигаль.

Зверніть увагу! Сполучені Штати та Німеччина мають намір укласти угоду щодо "Північного потоку-2", яка ослабить геополітичні вигоди Росії.

"Північний потік-2": що відомо

Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.

Санкції США, запровадженні у 2019 році проти компаній, які прокладають газопровід, зупинили будівництво.

Проте, через рік роботи відновили. На це Штати відреагували новими обмеженнями проти трубопроводу.

До теми США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2", – радник Байдена