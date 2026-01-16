Украина стала меньше зависеть от разведданных США: что изменилось
- Европа создала единую стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, частично интегрируя Украину.
- Франция предоставляет Украине две трети разведывательных данных, а также планирует запуск дополнительных разведывательных спутников для единой европейской системы безопасности.
Европа создала единую стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, которая охватывает наращивание производства оружия, спутниковую связь и разведку, причем Украина частично интегрирована в эту систему.
Директор по развитию оборонного предприятия, офицер ПС в резерве Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что Украина имеет хорошие перспективы сотрудничества с европейскими странами через трансфер технологий и возможность совместного запуска разведывательных спутников.
Формирует ли Европа собственную систему разведки и безопасности?
Ранее Кирилл Буданов указывал на зависимость Украины от США в двух аспектах: коммерческая разведка и раннее обнаружение баллистических угроз.
Франция способна частично заменить американскую разведку благодаря развитым европейским космическим возможностям, особенно французским и британским спутниковым системам. Эти ядерные державы имеют разветвленные системы раннего предупреждения и разведывательные спутники для защиты и выявления потенциальных угроз,
– пояснил Храпчинский.
В конце 2024 года Европа сформировала стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, которая охватывает масштабирование производства вооружения, создание спутниковой связи на замену Starlink и развитие разведывательных спутников.
Украина частично интегрирована в эту стратегию, несмотря на то, что еще не является членом ЕС, поскольку Европа возлагает большие надежды на украинские способности быстро реагировать и находить эффективные и экономические решения за короткое время.
"Нужно правильно выстроить сотрудничество через трансфер технологий и прозрачное взаимодействие с европейскими компаниями для создания надежной обороны. Франция может не только предоставлять разведывательные данные, но и присоединиться к запуску дополнительных украинских или европейских разведывательных спутников, которые будут формировать единую систему безопасности Европы", – сказал Храпчинский.
Что еще известно о поддержке европейских партнеров?
- Президент Зеленский обратился к партнерам с призывом нарастить финансирование программы закупок вооружения PURL, чтобы усилить систему противовоздушной обороны на фоне непрерывных российских атак.
- От старта программы PURL в июле прошлого года к ней присоединились 24 государства, а общий объем взносов союзников по состоянию на декабрь 2025 года достиг 4,3 миллиарда долларов.
- Компания Rheinmetall выбрала локацию для строительства завода по производству боеприпасов в Украине. Предприятие уже получило заказ на поставку необходимого оборудования, однако впереди еще урегулирование организационных и нормативных процедур.