Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер ПС у резерві Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, що Україна має хороші перспективи співпраці з європейськими країнами через трансфер технологій та можливість спільного запуску розвідувальних супутників.

Дивіться також: Експерт сказав, чи може Росія вдарити "Орешником" по Україні найближчими днями

Чи формує Європа власну систему розвідки та безпеки?

Раніше Кирило Буданов вказував на залежність України від США у двох аспектах: комерційна розвідка та раннє виявлення балістичних загроз.

Франція здатна частково замінити американську розвідку завдяки розвиненим європейським космічним можливостям, особливо французьким і британським супутниковим системам. Ці ядерні держави мають розгалужені системи раннього попередження та розвідувальні супутники для захисту та виявлення потенційних загроз,

– пояснив Храпчинський.

Наприкінці 2024 року Європа сформувала стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, яка охоплює масштабування виробництва озброєння, створення супутникового зв'язку на заміну Starlink та розвиток розвідувальних супутників.

Україна частково інтегрована в цю стратегію, попри те, що ще не є членом ЄС, оскільки Європа покладає великі надії на українські здібності швидко реагувати та знаходити ефективні й економічні рішення за короткий час.

"Потрібно правильно вибудувати співпрацю через трансфер технологій та прозору взаємодію з європейськими компаніями для створення надійної оборони. Франція може не лише надавати розвідувальні дані, а й долучитися до запуску додаткових українських чи європейських розвідувальних супутників, які формуватимуть єдину систему безпеки Європи", – сказав Храпчинський.

Що ще відомо про підтримку європейських партнерів?