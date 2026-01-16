Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер ПС у резерві Анатолій Храпчинський пояснив 24 Каналу, що Україна має хороші перспективи співпраці з європейськими країнами через трансфер технологій та можливість спільного запуску розвідувальних супутників.
Чи формує Європа власну систему розвідки та безпеки?
Раніше Кирило Буданов вказував на залежність України від США у двох аспектах: комерційна розвідка та раннє виявлення балістичних загроз.
Франція здатна частково замінити американську розвідку завдяки розвиненим європейським космічним можливостям, особливо французьким і британським супутниковим системам. Ці ядерні держави мають розгалужені системи раннього попередження та розвідувальні супутники для захисту та виявлення потенційних загроз,
– пояснив Храпчинський.
Наприкінці 2024 року Європа сформувала стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, яка охоплює масштабування виробництва озброєння, створення супутникового зв'язку на заміну Starlink та розвиток розвідувальних супутників.
Україна частково інтегрована в цю стратегію, попри те, що ще не є членом ЄС, оскільки Європа покладає великі надії на українські здібності швидко реагувати та знаходити ефективні й економічні рішення за короткий час.
"Потрібно правильно вибудувати співпрацю через трансфер технологій та прозору взаємодію з європейськими компаніями для створення надійної оборони. Франція може не лише надавати розвідувальні дані, а й долучитися до запуску додаткових українських чи європейських розвідувальних супутників, які формуватимуть єдину систему безпеки Європи", – сказав Храпчинський.
Що ще відомо про підтримку європейських партнерів?
Президент Зеленський звернувся до партнерів із закликом наростити фінансування програми закупівель озброєння PURL, щоб посилити систему протиповітряної оборони на тлі безперервних російських атак.
Від старту програми PURL у липні минулого року до неї долучилися 24 держави, а загальний обсяг внесків союзників станом на грудень 2025 року сягнув 4,3 мільярда доларів.
Компанія Rheinmetall обрала локацію для зведення заводу з виробництва боєприпасів в Україні. Підприємство вже отримало замовлення на постачання необхідного обладнання, однак попереду ще врегулювання організаційних і нормативних процедур.