Директор по развитию оборонного предприятия, офицер ПС в резерве Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что Украина имеет хорошие перспективы сотрудничества с европейскими странами через трансфер технологий и возможность совместного запуска разведывательных спутников.

Смотрите также: Эксперт сказал, может ли Россия ударить "Орешником" по Украине в ближайшие дни

Формирует ли Европа собственную систему разведки и безопасности?

Ранее Кирилл Буданов указывал на зависимость Украины от США в двух аспектах: коммерческая разведка и раннее обнаружение баллистических угроз.

Франция способна частично заменить американскую разведку благодаря развитым европейским космическим возможностям, особенно французским и британским спутниковым системам. Эти ядерные державы имеют разветвленные системы раннего предупреждения и разведывательные спутники для защиты и выявления потенциальных угроз,

– пояснил Храпчинский.

В конце 2024 года Европа сформировала стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, которая охватывает масштабирование производства вооружения, создание спутниковой связи на замену Starlink и развитие разведывательных спутников.

Украина частично интегрирована в эту стратегию, несмотря на то, что еще не является членом ЕС, поскольку Европа возлагает большие надежды на украинские способности быстро реагировать и находить эффективные и экономические решения за короткое время.

"Нужно правильно выстроить сотрудничество через трансфер технологий и прозрачное взаимодействие с европейскими компаниями для создания надежной обороны. Франция может не только предоставлять разведывательные данные, но и присоединиться к запуску дополнительных украинских или европейских разведывательных спутников, которые будут формировать единую систему безопасности Европы", – сказал Храпчинский.

Что еще известно о поддержке европейских партнеров?