Были в наблюдательной комиссии: Европарламент наказал депутатов, "следивших" за выборами в Крыму

Европарламент наказал депутатов, из так называемой "наблюдательной миссии" в Крыму летом 2020 года. Предупреждение объявили еще трем лицам.

Наказали 5 французских депутатов из крайней правой фракции "Идентичность и демократия". В то же время предупреждения получили представители крайне левых сил "Европейских объединенных левых"/"Зеленых левых севера".

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Известно, что в "черный список" вошли:

Вирджини Жорон;

Эрве Жювен;

Жан-Лен Лакапель;

Тьерри Мариани;

Филипп Оливье.

Именно они посетили оккупированный Россией полуостров в составе "наблюдательной миссии" во время референдума по изменениям в российской Конституции. В то же время решение наложить предупреждения приняли в отношении лиц, которые ездили на выборы в Венесуалу и Эквадор:

ирландцев Клера Дейли и Мика Уоллес;

испанца Ману Пинеда.

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