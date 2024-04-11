Европарламент не одобрит финансирование Совета ЕС, пока Украине не дадут новые Patriot

Европарламент отказался принимать решение о финансировании Совета ЕС. Они выдвинули условие, что не примут это решение, пока Украине не дадут системы Patriot.

Европарламент отказывается принимать решение о финансировании Совета ЕС из-за того, что страны Евросоюза не обеспечивают Украину дополнительными системами Patriot. Об этом пишут евродепутаты, присутствующие на заседании.

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Что происходит в Европарламенте

Многолетний евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил убрать принятие бюджета Европейского совета с повестки дня, пока страны блока не смогут найти 7 систем Patriot для Украины.

Он также напомнил слова главы европейской дипломатии, что европейские страны имеют 100 свободных систем Patriot, в то время как Украина нуждается хотя бы в 7.

Предложение Ги Верхофстадта встретили бурными аплодисментами. Его поддержали 515 евродепутатов, против были только 62.

Решение называют беспрецедентным событием.

О событии также сообщают евродепутаты в соцсети X:

"Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot!" – написал Верхофстадт.

"Только что: Европейский парламент приостановил решение о финансировании Совета ЕС из-за срыва поставок систем Patriot в Украину", – написал евродепутат, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Отметим, что после обстрела энергетической инфраструктуры Украины 11 апреля президент Владимир Зеленский снова обратился к западным партнерам, призывая их предоставить больше средств противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что нашей стране нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не "закрывание глаз и долгие дискуссии".

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что его команде удалось идентифицировать более 100 доступных Patriot. По его словам, в некоторых соседних странах больше одной батареи занимается охраной одного порта или аэродрома. Поэтому он выразил надежду, что удастся как можно быстрее договориться о поставках 7 таких батарей.

Незадолго до этого Владимир Зеленский сообщал, что для того, чтобы закрыть Украину полностью, нам необходимо 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в каждой