Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси: готовят новые санкции

Европарламент требует ввести новые санкции против Беларуси. В Брюсселе большинством голосов проголосовали за резолюцию, в которой есть и требование к странам Евросоюза ужесточить карательные ограничения.

Об этом сообщили на сайте Европарламента. Европарламентарии отметили, что старые санкции лишь частично повлияли на режим Лукашенко.

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Следует давить на ключевые секторы экономики, – Европарламент

В Брюсселе считают, что страны евросоюза должны усилить экономические санкции против Беларуси. Главное условие – давление на ключевые сектора белорусской экономики. Кроме того, в Европарламенте выразили солидарность с Польшей, Литвой и Латвией.

Лукашенко ведет "гибридную войну" против ЕС

Эти страны были названы жертвами попыток Минска направить большое количество мигрантов и беженцев в Европу. Такие шаги режима Лукашенко назвали "гибридной войной против Евросоюза".

В резолюции подчеркнули, что страны-члены организации должны срочно бороться с кризисом на белорусской границе. При этом, отметили европарламентарии, нужно также помочь мигрантам, которые там застряли.

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ЕС хочет отменить упрощенный визовый режим для чиновников Лукашенко

! В Европарламенте говорят, что преступления, которые совершил режим Лукашенко в Беларуси, должны рассмотреть в Международном суде. Ведь властями Беларуси нарушен ряд международных документов.

Отметим, что в конце сентября в ЕС заявили, что хотят частично прекратить соглашение об упрощенном визовом режиме для Беларуси. Такие ограничения должны затронуть только чиновников режима Лукашенко.