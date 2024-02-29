Европарламент призывает ЕС предоставить Украине "все необходимое" для победы в войне с Россией
Источник:Европарламент
Европарламент принял резолюцию по поддержке Украины до победы. Депутаты призывают страны ЕС немедленно начать диалог с оборонными компаниями, чтобы обеспечить увеличение производства и поставок военной помощи в Украину.
Европарламент принял резолюцию с призывом к государствам Евросоюза поддерживать Украину оружием в необходимых объемах "до победы". За этот документ проголосовал 451 депутат, против – 46, еще 49 воздержались.
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Победа Украины нужна миру
Евродепутаты отмечают, что главная цель поддержки Украины должна заключаться в том, чтобы она победила в войне. Иной результат грозит серьезными последствиями, поскольку другие авторитарные правители могут задуматься о силовых методах для достижения своих целей.
Также они отмечают, что не должно быть "самоустановленных ограничений" на военную помощь для Украины, и Европарламент считает необходимым предоставить Киеву все необходимое для того, чтобы наконец вернуть контроль над всеми оккупированными территориями.
Репарации и санкции против России
Резолюция призывает создать надежный правовой механизм для использования замороженных в ЕС российских активов на восстановление Украины и пострадавшим в результате войны.
Россию нужно обязать оплатить репарации, наложенные на нее, чтобы она сделала значительный вклад в восстановление Украины,
– говорится в документе.
Депутаты призвали Евросоюз продолжать действующие санкции против России и Беларуси и расширять их. Речь идет о запрете импорта российского урана и продукции металлургии и прекращении любого ядерного сотрудничества с Россией. Еще одной необходимостью является наложение полного эмбарго на ввоз в ЕС российской агропродукции, рыбы и морепродуктов, ископаемого топлива, в том числе сжиженного природного газа.
800 тысяч снарядов для Украины
- Президент Чехии Петр Павел сообщил, что Чехия нашла в третьих странах мира 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые можно было бы выкупить для Украины. Речь идет о боеприпасах калибра 155-мм и 122-мм.
- Один из главных вопросов – финансирование закупки. В то же время министр иностранных дел Чехии призвал ЕС быть гибким в вопросе военной помощи.
- Журналисты Bloomberg 27 февраля сообщили, что Франция и Нидерланды поддержали план закупки боеприпасов за пределами Европы. Это нужно, чтобы быстрее доставить необходимое военное оборудование в Украину, поскольку силы нашего государства сталкиваются с продолжением наступления России.
- В то же время в Бундестаге заявили, что Франция, Греция и Кипр заблокировали решение покупать снаряды за пределами Европы.