Европарламент присудил Навальному премию имени Сахарова

Европарламент 20 октября отметил российского оппозиционера Алексея Навального премией Андрея Сахарова. Ее присудили политику "За свободу мысли".

На эту награду Навального выдвинула Европейская народная партия. Она и проинформировала о том, что политик стал лауреатом премии.

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Лидер российской оппозиции Алексей Навальный стал лауреатом премии имени Сахарова 2021 года за свободу мысли. Господин Путин, освободите Алексея Навального. Европа просит за него и других политических заключенных,

– говорится в сообщении.

Евродепутаты назвали Навального человеком, "которого Владимир Путин боится больше всего".

Что известно о премии имени Сахарова Премию "За свободу мысли" имени Сахарова основал Европейский парламент в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова в 1988 году. Ее вручают лицам, внесшим "исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека на всем земном шаре". Первым лауреатом премии стал президент ЮАР и борец с режимом апартеида Нельсон Мандела. Кстати, в 2018 году наградой отметили украинского режиссера, который был пленником Кремля, Олега Сенцова.

Источник: Википедия

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