"У Кремля есть только один шанс помешать": какие последствия будет иметь признание России террористом

Международные институты углубляют международную изоляцию Кремля. Вслед за признанием России государством-спонсором терроризма уже готовятся следующие "институциональные" этапы противодействия агрессору.

При таких условиях у Москвы будет все меньше условий для политического маневра. Об этом 24 каналу рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов.

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Эксперт отметил, что сейчас положение Путина крайне плохое, которое ухудшается с каждым днем.

Буквально за последние дни Генассамблея ООН приняла резолюцию по взысканию репараций с России. Также мы знаем, что парламентская ассамблея НАТО так же подтвердила, что Россия является террористической страной – вслед за ПАСЕ, которая ранее это сделала. И теперь очередь Европарламента,

– объяснил обозреватель.

По его словам, в ЕС уже готовятся к созданию специального трибунала, который будет рассматривать российские военные преступления и будет осуществлять правосудие в этом смысле.

"То есть Россия следует по нисходящей траектории, ведущей к признанию России страной, осуществляющей геноцид, которая является террористической и иметь дело с которой ни одно цивилизованное государство, которое является преданным ценностям международного права, не может", – добавил аналитик.

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По его мнению, в такой ситуации для Кремля будет только один альтернативный вариант для действий.

"Россия может помешать этой траектории только одним способом – если согласится на то, что одномоментно выводит все войска из Украины и признает свое поражение в этой войне. И то мне кажется, что те преступления, которые они уже совершили, даже их уже будет достаточно для того, чтобы спецтрибунал таки состоялся. Украина будет прилагать для этого все усилия", – подчеркнул Стуканов.

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Политолог уверен, что признание Европарламентом России спонсором терроризма является политическим решением, которое ставит "клеймо" на политическом режиме Путина.

Признание режима террористическим как раз будет означать, что именно с этим режимом ЕС и страны Запада не будут иметь никаких цивилизованных отношений. Если Россия захочет выйти на цивилизованную траекторию, то обязательно нужно будет менять этот режим. Это тоже своеобразный сигнал российским элитам относительно того, в каком направлении им нужно двигаться,

– подчеркнул эксперт.

По его словам, динамика санкций, предоставление Украине вооружений и движение по траектории по признанию России преступной и террористической страной – спадает, поэтому ни на какие переговоры Украина не сможет идти и не согласится.

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