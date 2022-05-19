Европарламент призывает ввести санкции против Шредера – экс-канцлера Германии, близкого к Путину

Накануне стало известно, что депутаты Европарламента планируют призвать 27 государств поддержать включение экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в санкционный список ЕС. В четверг 19 мая законодательный орган принял соответствующую резолюцию.

Поводом для этого стало его продолжительное сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на развертывание им полномасштабной войны против Украины.

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Что предшествовало решению Европарламента вести санкции против Шредера

После начала российского вторжения в Украину правительство Германии обратилось к Шредеру с требованием уйти из руководства российских госкомпаний "Роснефть" и "Газпром". Сотрудничая с Россией, экс-канцлер лоббировал ее газовые вопросы. Представители разных политических сил считают, что "Шредер не достоин своей должности, потому что, избрав путь служить Путину, вредит интересам своего государства".

Согласно принятой Европарламентом резолюции, европейские санкции должны распространяться не только на российских олигархов, но и на иностранных членов правления крупных российских компаний и политиков, продолжающих получать деньги России. Шредер не отказывается от дружбы с Путиным Война России против Украины не помогла Шредеру изменить свои взгляды. Он не собирается дистанцироваться от Путина и верит, что диктатор единственный, кто может прекратить войну. Также он пытается исключить обвинения о том, что сделал Германию зависимой от российского газа, хотя делает это без каких-либо аргументов в пользу своих предыдущих решений.

В одном из интервью New York Times пророссийский политик даже защищал необходимость поддерживать сотрудничество с государством-агрессором и подчеркнул, что не верит в личную причастность Путина к военным преступлениям в Буче.

К тому же экс-канцлер обвинил Киев в "бряцании саблями" и раскритиковал требования по поставкам оружия. На это заявление отреагировал Дмитрий Кулеба, отметив, что Шредер распространяет нарративы Кремля.

Что известно о Шредере

Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 – 2005 год. После ухода с должности возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет Nord Stream AG – компании-оператора проекта газопровода "Северный поток-2".

Политик с 2017 года является членом и председателем совета директоров "Роснефти". В последний раз его переизбирали на должность председателя в начале июня 2021 года.

В начале февраля 2022 года Шредера выдвинули в совет директоров "Газпрома".

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в список "Миротворца" . Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".

. Его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины". Он называет Россию стратегическим партнером Евросоюза и выступает против санкций, наложенных на Россию и ее правление.

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