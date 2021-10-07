В Европарламенте осудили Россию, Китай и КНДР из-за кибератак
Источник:отчет Европарламента
Европейский парламент осудил системное агрессивное поведение Китая, России и Северной Кореи в киберпространстве. Евродепутатов беспокоят многочисленные атаки на правительственные учреждения и частные компании.
В отчете они призвали к совместным и скоординированным ответам на кибератаки, которые также должны включать НАТО. Эти ответы могут привести к введению санкций против враждебных субъектов, которые угрожают интересам евроатлантической безопасности.
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Европарламент также призвал к комплексным мерам, последовательной ИТ-политике и улучшению координации военной киберзащиты.
Евродепутаты рекомендуют создать общее подразделение для устранения недостатка обмена информацией между учреждениями, органами и агентствами Евросоюза. Также это необходимо, чтобы создать безопасную и быструю информационную сеть.
По словам докладчика Урмаса Паэта, на протяжении последних лет постоянно растет количество вредоносных киберопераций. Несмотря на это, Евросоюз должен усилить свой оборонный потенциал, чтобы успешно на них реагировать.
Поэтому крайне важно укреплять сотрудничество между государствами-членами и институтами ЕС, НАТО, США и другими стратегическими партнерами,
– подчеркнул он.
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Кибератаки России и Китая: последние новости
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- Веб-портал Военно-Морских сил Украины в июле подвергся вмешательству со стороны хакеров, связанных с Россией. Они разместили на сайте фейковые сообщения о военных учениях "Си Бриз".