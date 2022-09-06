Европе неприемлемо отказываться от санкций, – Шейтельман прокомментировал газовый шантаж путина

В Европе все страны готовятся к зиме, ищут альтернативные источники обогрева. В целом большинство стран в ЕС уже отчитались о готовности к отопительному сезону. Но россия все еще пытается их "заморозить", чтобы шантажом заставить европейцев отказаться от санкций.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он также отметил, что ни одну санкцию до сих пор не отменили, для Европы недопустимо под давлением и каким-либо шантажом отказываться от санкций.

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По словам политтехнолога, страны-лидеры ЕС по-настоящему велики и мощны, не то, что россия – только по размеру. "Поэтому уступать шантажу россии, как минимум, несерьезно", – убежден Шейтельман.

При всем уважении к Судану, но если бы эта страна потребовала что-то от Украины, например, то вряд ли бы наше правительство приняло условия,

– рассуждает Михаил Шейтельман.

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