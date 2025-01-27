Иначе будет новая война, – польский политик сказал, что нужно Европе для защиты от России

История последних 300 лет учит, что Россия всегда нападает на своих соседей, особенно на европейском направлении. Однако сейчас не Североатлантический альянс, а украинская армия является фактором безопасности и защищает Европу.

Уже сейчас страны Центральной Европы должны консолидироваться для сохранения субъектности, об этом 24 Каналу сказал экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа. По его словам, это заставит США уважать нас и сделает невозможным политику второсортности.

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"Надо следовать опыту Западной Европы"

Страны Центральной Европы, в частности Украина, Польша, Великобритания и страны Скандинавии, должны объединиться в единый военно-политический блок, который создаст условия для того, чтобы говорить с Соединенными Штатами Америки об условиях их присутствия в регионе.

Если мы этого не сделаем, то эта война в стратегическом плане будет проиграна и будет новая война, ведь ничего не изменится. Будем на коленях перед "старой" Европой и США, как это было до сих пор,

– сказал экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО.

По его словам, без этого есть большой риск для стран Центральной Европы, ведь чтобы не говорили о россиянах, они понимают только язык силы. Поэтому надо следовать опыту Западной Европы.

Напомним, что после Второй мировой войны многие страны в Европе опасались, что Германия может возобновить агрессивную политику. В 1948 году пять стран создали организацию под названием западноевропейский союз. Его целью было противодействие развитию потенциальной агрессии со стороны Германии.

Западноевропейский союз – организация, создана на основе Брюссельского договора 1948 года о сотрудничестве в экономической, социальной и культурной областях и коллективной самообороне, который подписали Бельгия, Великобритания, Люксембург, Нидерланды и Франция.

"Они договорились, что если бы со стороны Германии был риск возникновения агрессии, то они первые нанесут удар и не допустят этого. Благодаря консолидации эти страны заставили США по-серьезному войти в Европу. Через год было создано НАТО и гарантии безопасности. То же самое нужно сделать и нам, если не хотим остаться пространством столкновения с агрессорами", – отметил Кульпа.

К слову, украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что без сильных гарантий безопасности для нашей страны армия России может вернуться в Европу с армией в 10 раз большей, чем в начале 2022 года.