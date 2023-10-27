Россия работает по трем точкам на мировой арене: в чем заключается подвох Кремля во главе с Путиным

Москва перешла в атаку за тремя политическими фронтами. Речь идет о работе в Европе, США и на Ближнем Востоке.

Об этом 24 Каналу отметил политолог-международник Руслан Осипенко. Это три точки и по некоторым аспектам страна-агрессор имеет успех.

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Работа России

В частности, в Европе Москва строит своеобразный оппозиционный блок, блокирующий помощь нашей стране, движение в направлении ЕС и европейскую солидарность в целом. В него вошли Венгрия и Словакия и, может быть, частично может присоединиться Польша. Руслан Осипенко подчеркнул, что это при условии, "если не будет общего языка с Европейской комиссией по отдельным вопросам".

"Я думаю, что там с Польшей лучше пойдут дела и решат вопросы. А вот с первыми двумя государствами сложнее. Они будут работать как фронда, выполняющая задачи Москвы в Европе", – пояснил он.

Руслан Осипенко о работе России на международной политической арене: смотреть видео

В направление США россияне тоже вкладываются. И здесь говорится о поддержке Дональда Трампа.

Путин тянет войну, чтобы Трамп пришел к власти. Они будут вкладываться в информационные и другие сферы. Через посредников будут помогать. То есть задействуют все ресурсы, чтобы Трамп пришел к власти,

– объяснил Осипенко.

А вот российская стратегия на Ближнем Востоке предполагает вовлечение Израиля в работу. Для этого пропагандисты используют традиционные для себя методы ИПСО.

"США вроде бы вмешивается в стратегию Израиля. Израиль хочет зайти в Сектор Газы и сломать ХАМАС, а США не дают этого сделать – это же ИПСО. Оно (запущено – 24 Канал) для того, чтобы взорвать солидарность между этими двумя странами, продемонстрировать отсутствие единства . Это все работа российских спецслужб", – объяснил политолог-международник.

То есть основная цель России в этом направлении – втянуть США в противостояние с арабскими странами. На что американцы действуют исключительно дипломатическими методами.

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