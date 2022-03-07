В Европе требуют российских военных немедленно покинуть ядерные объекты

Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) требует от России немедленно покинуть ядерные объекты, чтобы Украина могла восстановить контроль над всеми ядерными объектами в пределах своей территории.

Это необходимо для того, чтобы оператор смог обеспечить безопасную работу объектов, осуществить полную оценку их состояния и устранить повреждения.

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Украина, со своей стороны, призвала к принятию безотлагательных, эффективных и решительных действий со стороны мирового сообщества по предотвращению экологической катастрофы.

Экологическая опасность

Напомним, что в ночь на 4 марта противники обстреливали Запорожскую АЭС, там даже возник пожар, который впоследствии был ликвидирован. Сейчас там находятся около 500 оккупантов.

Поэтому президент Зеленский, наши дипломаты и отдельные города и ОГА обращаются к Западу с просьбой закрыть небо над Украиной. Ведь речь идет об угрозе экологической катастрофы всей Европе. Ответная петиция еще на второй день собрала необходимый 1 миллион подписей.

Однако в НАТО пока не спешат с этим решением – закрывать небо пока не собираются. Но Украина продолжит требовать этого решения.