Поддержка Украины перед победным контрнаступлением – депутат из США о Зеленском в Европе

Визит Зеленского в ведущие страны Европы призван консолидировать всех союзников накануне контрнаступления ВСУ. Они ожидают от Украины мощного и победоносного контрнаступления.

Об этом 24 Каналу заявил общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, сейчас у союзников может быть последняя возможность поддержать Украину перед контрнаступлением.

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Зеленский троллит Путина

Рашкин подчеркнул, что эти поездки демонстрируют, что Зеленский – президент, ведущий активную международную политику. Его турне особенно важно на фоне контрнаступления ВСУ. Страны ЕС хотят успеть помочь нам и объявили о новых пакетах военной помощи.

"Зеленский занимается своеобразным троллингом Путина – ездит в европейские страны, встречается с мировыми лидерами, а Путин этого не может. Он подозревается Международным уголовным судом, может быть арестован, если уедет за границу, боится беспилотников, которые могут залететь в Кремль. Сам себя загнал в угол", – считает американский политик.

Юрий Рашкин о международном турне Зеленского: смотреть видео

По мнению Рашкина, важно то, что Зеленский встретился в Италии и с премьером, и с президентом, и с главой Католической Церкви – Папой Римским Франциском. Это свидетельствует, что в Украине нет врагов, а только поклонники в Италии.

Союзники ожидают результатов контрнаступления

Политик соглашается с мнением президента Чехии Петра Павела, считающего предстоящее контрнаступление решающим для победы Украины. Западные союзники в последний раз видели активные наступательные действия со стороны Украины еще осенью 2022 года и за это время планомерно готовили Украину к новому наступлению.

"Большая часть поездок – это обращение к лидерам Запада: "вы можете вложиться и помочь будущему победителю". Затем последует собрание победителей, как после великих войн прошлого, когда союзники участвуют в переговорах. И это очень символично, что после Второй мировой войны страны, которые участвовали в ней, не хотят терять мир. Они видят, что Украина может им помочь обеспечить это сейчас", – добавил Рашкин.

Что известно о визитах Зеленского